Exclusivo «Festa é Festa»: Peixoto torna-se empregado de El Cacto

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) chega a casa e encontra El Cacto (Luís Gaspar), Valquíria (Maria Sampaio) e Rufino (Carlos Cunha ) sentados no sofá a ver TV. Todos reclamam por ele só ter chegado agora, pois estão cheios de fome. Peixoto diz que não tem nada a ver com isso, mas eles começam logo a dizer o que querem comer e são bastante exigentes. Peixoto farta-se e corre com eles dali.

El Cacto olha para Peixoto de forma ameaçadora e ele fica cheio de medo. El Cacto fala num tom ameaçador para Peixoto e diz-lhe que ou faz o jantar a bem, ou a mal. Peixoto diz que opta então por fazer a bem, pois calcula que a mal, seja um pouco desagradável. Peixoto adota uma postura de empregado de mesa e prepara-se para anotar o pedido de cada um.