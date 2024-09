Exclusivo «Festa é Festa»: Perdidos, habitantes da Bela Vida fazem a festa na ilha

Em «Festa é Festa», Florinda (Ana Brito e Cunha) já está integrada no grupo de mulheres indígenas e ajuda-as a cozinhar. Os homens não querem acreditar que Florinda esteja a ajudar a fazer o caldo onde vão ser cozinhados. As mulheres acham que Florinda se passou para o lado do inimigo e que aceitou cozinhar, para ser poupada. Josefa (Rita Salema) acha que Florinda está toda sorridente porque sabe que daqui a pouco vai encher a barriga.

Florinda e os indígenas servem sopa ao grupo. Eles estão convencidos que os indígenas os querem engordar para depois os comerem, mas Florinda não acredita nisso e aconselha-os a comer, porque a sopa está muito boa. Os homens resistem pouco e deliciam-se com a sopa. As mulheres também comem e até Tomé (Pedro Teixeira) acaba por se render. O grupo comeu a sopa toda que lhes deram e estão deliciados. Continuam todos a achar que a intenção é engorda-los, para depois os comerem, exceto Florinda

Peixoto (Vitor Emanuel) diz que calhava bem era uma sobremesa e Bino (Pedro Alves) dormia uma sesta. São (Sílvia Rizzo) pede a Fernando (Manuel Marques) para fazer alguma coisa, mas ele diz que a tribo é muito grande. Albino acha que não vão conseguir escapar.

Os indígenas tocam tambores e o grupo acha que chegou a hora deles, pois vão dar início ao ritual. Ficam todos em pânico, exceto Florinda que continua cética quanto aos indígenas os quererem comer. Florinda e São já se juntaram aos indígenas e dançam com eles. Os homens não querem acreditar no que estão a ver.

Albino está cheio de ciúmes e manda Florinda sentar-se, pois está a fazer a digestão e faz-lhe mal-estar a dançar. Josefa vai dançar com o chefe da tribo. Albino diz que afinal vão é ser comidos por parvos. Os homens já se renderam e juntaram-se à dança. Estão empenhados em mostrar que são os "reis da pista de dança". Já que vão morrer, ao menos divertem-se nos seus últimos momentos.

Florinda continua a achar que a tribo não lhes quer fazer mal. Fernando exibe-se para São e dança de forma muito trapalhona. Fernando continua a exibir os seus dotes de dança para São, mas ela não está nada impressionada e avisa-o para não pisar os indígenas. Josefa tenta seduzir o chefe e diz que passava o dia a dançar com ele, mas o chefe não está propriamente encantado com a dança dela. No entanto, Josefa não percebe nada do que ele diz e acha que está caidinho por ela.