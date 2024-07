Exclusivo «Festa é Festa»: Quina puxa as orelhas a Bino

Em «Festa é Festa», continua um ambiente estranho entre Albino (Pedro Alves) e Lenita (Sofia Grillo) e Elisabete (Ana Marta Contente) percebe. Teixeira (Rui Melo) atende Lenita.

Quando fica a sós com Albino, Elisabete pergunta-lhe o que aprontou desta vez. Albino diz que não foi nada, mas Elisabete conhece-o bem e sabe que sim. Elisabete insiste em saber o que foi, até porque na aldeia tudo se sabe e mais cedo ou mais tarde, vai acabar por saber.

Elisabete já percebeu que se passou alguma coisa entre Albino e Lenita, embora ele diga que não. Teixeira despede-se de Lenita e manda Albino entrar. Quina (Maria Rueff) surge logo de seguida, muito esbaforida e Elisabete assusta-se.

Quina pergunta por Albino e Elisabete diz-lhe que está numa consulta. Quina dirige-se para lá, ainda que Elisabete lhe tenha dito que não pode entrar. Quina entra por ali adentro e começa a puxar as orelhas a Albino. Teixeira pede satisfações a Elisabete. Ela diz que a tentou impedir, mas Quina ignorou-a. Quina manda Elisabete embora e aconselha Teixeira a tirar notas sobre como é que se trata um taradão daqueles. Teixeira engole em seco.

Albino tenta esquivar-se aos puxões de orelhas de Quina. Teixeira está assustado com aquela atitude e alerta que talvez não seja o melhor método. Quina torce a orelha a Albino e ralha com ele pelo que fez a Florinda (Ana Brito e Cunha). Teixeira quer saber o que se passou afinal. Quina continua a puxar as orelhas a Albino e exige saber o que se passou entre ele e Lenita. Albino diz que não foi nada demais, pois apesar de ser fraco, conseguiu controlar-se e ficaram-se só por um beijinho.

Quina acha uma falta de respeito na mesma e puxa-lhe mais as orelhas. Teixeira sabe que aquele não é o método mais consensual, mas reconhece que está a fazer efeito. Albino reconhece que não esteve bem, mas agora não pode voltar atrás. Se pudesse, jura que não voltava a fazer o mesmo. Quina lembra-o que já fez mais vezes e Teixeira percebe que é um problema recorrente. Albino diz que só aconteceu uma vez. Teixeira constata que o método de Quina é eficaz e pensa em tirar notas. Teixeira está ansioso com o jantar de logo à noite.