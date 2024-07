Exclusivo «Festa é Festa»: Quina revela que nunca viu o mar

Em «Festa é Festa», Quina (Maria Rueff) vai ter com Teixeira (Rui Melo) porque toda a gente anda a falar em férias e ela também gostava de ter umas. Quina conta que Florinda (Ana Brito e Cunha) sugeriu que ela fosse ter com Aurélio (Manuel Marques) ao Algarve e pergunta a Teixeira se é boa ideia. Teixeira percebe que aquilo é um problema para ela e pergunta-lhe como eram as férias da sua infância. Quina revela que nunca viu o mar. Teixeira dá espaço a Quina para desabafar sobre o assunto e comove-se ao perceber que ela nunca teve umas férias e gostava muito de ver o mar.

Teixeira acha que Quina já tem a resposta para a sua questão e que deve mesmo ir de férias para o Algarve. Quina e Teixeira trocam um olhar muito emocionado.

Quina e Albino (Pedro Alves) encontram-se na rua e ele diz-lhe que está a fugir de El Cacto (Luís Gaspar), porque decidiu que tinha de ser ele a pagar a pensão de alimentos do seu filho, que é uma filha e que não é dele. Quina fica muito confusa, mas não quer saber pormenores, pois está demasiado feliz porque finalmente vai de férias. Albino não gosta de saber que Quina vai de férias com Aurélio. Quina não entende porque é que Albino não acha boa ideia ela ir de férias com Aurélio.

Albino diz que ele tem ar de gabiru e Quina concorda. Quina diz que já estava muito entusiasmada para ir de férias e se não for com Aurélio, então vai com Albino. Ele não esperava isto e acha melhor voltar atrás na conversa. Quina acusa Albino de ser um troca-tintas, pois primeiro não achava boa ideia ela ir de férias com Aurélio e agora já acha. Albino diz que se precipitou e que se calhar julgou mal Aurélio. Quina desconfia que ele mudou de ideias quando ela disse que ia de férias com ele, mas Albino garante que não foi nada disso. Quina fica desconfiada.

Quina continua a achar estranha a mudança de opinião de Albino. Ele diz agora que não há ninguém melhor do que Aurélio, para mostrar o Algarve a Quina, já que ele é de lá e conhece os melhores sítios para comer e visitar. Quina não sabe se ele estará disponível para a receber, mas Albino tem a certeza que sim. Quina ganha coragem para lhe ligar e perguntar.