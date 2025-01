Exclusivo «Festa é Festa»: Rufino é preso

Em «A Fazenda», Tomé (Pedro Teixeira) conversa com Delfim (António Melo) e Rufino (Carlos Cunha) sobre a equipa de hóquei e diz que Gabanna não está lá a fazer nada, pois os resultados continuam uma miséria. Rufino dá a entender que talvez seja Tomé que está a mais e ele fica lixado.

Dois Guardas aparecem e prendem Rufino. Ele diz que é um equívoco. Agora é Tomé que goza com ele. Rufino quer saber de que está a ser acusado e os Guardas dizem-lhe que houve uma denuncia de que foi ele que assaltou a junta. Rufino diz-se inocente. Glória vê Rufino a ser detido e tenta interceder por ele.

Glória (Catarina Avelar) afirma que Rufino é inocente, embora nem saiba do que está a ser acusado. Glória sente-se mal e Celeste ampara-a. Celeste (Margarida Antunes) vai passando lenços de papel a Glória que já está mais recomposta, mas continua chorosa e incrédula. Glória defende Rufino com unhas e dentes. Celeste lembra que Glória não o conhece assim tão bem e que para trabalhar na Toca, se calhar não é a pessoa mais correta do mundo. Glória censura Celeste por estar a julgar Rufino pelo local onde trabalha.