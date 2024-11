Exclusivo «Festa é Festa»: São e Nando celebram as bodas de pérola com jantar de luxo

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) está a supervisionar os preparativos para as bodas de pérola. Fernando (Manuel Marques) fica incrédulo com o aparato montado na sala e começa a imaginar a fortuna que São gastou naquilo.

São acusa Fernando de ser pequenino e estar a contar trocos na celebração dos 30 anos de casamento. Fernando não acha que aquilo sejam trocos e relembra que estão falidos. São ignora-o e Fernando desespera. Está tudo muito bem decorado para as bodas de pérola. Fernando percebe que São gastou muito dinheiro e fica aflito cada vez que vê o empregado passar com champanhe e comida. São está muito entusiasmada e diz que vai ser uma festa fantástica. Fernando só pensa no dinheiro que aquilo custou, mas São não quer falar sobre isso agora e acusa-o de ser forreta.

Aida (Ana Guiomar) e Tomé (Pedro Teixeira) chegam à festa e ficam espantados com a decoração e organização da mesma. Aida fica para morrer ao perceber que São e Fernando estão muito elegantes e olha para si, constatando que está muito simples. Aida fica cheia de inveja, já Tomé só quer aproveitar a festa.

Florinda (Ana Brito e Cunha) e Albino (Pedro Alves) chegam à festa e Tomé surpreende-se por Albino ir atuar. Aida está cheia de inveja da festa e tem dificuldade em disfarçar. Aida comenta com Florinda que São exagerou na roupa e na festa e que elas vieram muito simples. Fernando diz que vai buscar bebidas, mas São impede-o e lembra que têm um mordomo. Aida fica para morrer de inveja. Aida está roída de inveja.

Quina (Maria Rueff) e Aurélio já chegaram à festa e Quina está maravilhada com tudo, mas especialmente com o mordomo e mete conversa com ele, por achar que fazem mais ou menos a mesma coisa. São fica com vergonha das coisas que Quina diz e pede a Fernando para fazer alguma coisa.

Estão todos sentados à mesa, espantados com a quantidade de loiça e talheres, que não sabem para que servem. São finge normalidade e diz que ali em casa é sempre assim. Aida não quer ficar atrás e diz que em sua casa é igual. Os outros pedem-lhes para exemplificarem para que serve cada talher e a Aida e São lá vão mostrando, mas sem muito jeito. O mordomo serve agora escargots e distribui os talheres necessários para os comer.

Ficam todos espantados a olhar para os talheres, mas nada impressionados por irem comer caracóis. O mordomo explica que aquilo não são caracóis e que é uma iguaria muito cara, o que deixa São vaidosa e Fernando aflito. O mordomo continua a explicar como os escargots são criados e todos ficam surpreendidos. O mordomo volta a dizer que é uma iguaria cara e São volta a ficar vaidosa e Fernando aflito. Todos querem experimentar, mas não sabem usar os utensílios que lhes deram. Quina e Albino preferem um palito. Aida continua muito nervosa com a "simplicidade" do jantar.

Enquanto o empregado serve o os pratos, o mordomo serve os vinhos e explica a escolha dos mesmos, consoante o prato. Todos ficam espantados com as mordomias que para ali vão. Fernando está aflito porque vai ter de pagar aquilo tudo. Albino está nas sete quintas, pois quer é comer e beber. O mordomo percebe que são todos uma cambada de saloios que não dão valor a nada. Aurélio acha que um jantar sem sapateiras, não é jantar.

O mordomo traz um bolo com vários andares e todos ficam maravilhados, menos Fernando, porque vai ter de o pagar. Albino quer usar o bolo para fazer um truque de magia e São fica muito apreensiva. Albino começa a tirar fitas de dentro do bolo e o mordomo fica incrédulo com a parolice que para ali vai.

Estão todos bastante entediados e desesperados com os truques de Albino. Ele finalmente termina, mas ninguém bate palmas. Aurélio começa a bater com o garfo no copo para que Fernando e São se beijem. Fernando faz um discurso e todos se emocionam. Voltam a trocar alianças e beijam-se. Todos se emocionam e celebram o amor.