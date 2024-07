Exclusivo «Festa é Festa»: São e Vuitton elaboram plano contra Nando

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) abre a porta a Manel (Vítor Norte), Abel (Júlio Cesar) e Padre Isidro (Carlos M. Cunha). Manel e Abel vêm de mau humor por terem de conviver. Fernando diz que os chamou para treinarem para o torneio de sueca e não para discutirem, mas é difícil isso não acontecer entre Abel e Manel, que discutem agora sobre qual deles é o melhor e quem vai dar uma abada a quem. São (Sílvia Rizzo) está enervada por Fernando ter transformado a sua casa numa casa de jogo.

Vuitton (Beatriz Costa) tenta acalmar a mãe e diz que o pai está apenas a treinar para o torneio de sueca, o que não podem deixar é que ele ganhe o porco. Começam a imaginar um plano para que ele falte ao torneio, como por exemplo, tomar comprimidos para dormir e não chegar a tempo.

Fernando e Manel jogam contra Abel e Padre Isidro. Manel reclama com Fernando por ele não saber jogar. Abel goza com Manel por estar a levar uma abada e ele põe as culpas em Fernando. Este lembra que estão apenas a treinar e Manel não precisa de levar as coisas tão a peito. Continuam a jogar com Fernando e Manel sempre a perderem.