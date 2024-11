Exclusivo «Festa é Festa»: Sonho de Abel deixa todos às gargalhadas

Em «Festa é Festa», Abel (Júlio César), Manel (Vítor Norte) e Gabanna (Bruno Cabrerizo) comentam o assunto de ontem. Manel e Gabanna continuam a gozar o prato, mas Abel pensou melhor no assunto e diz que até ficou enternecido por Albino (Pedro Alves) ter tido a coragem de lutar pelo seu sonho. Os outros ficam admirados com a postura de Abel. Manel fica espantado com a conversa de Abel e este confessa que também tem pena de não ter seguido o seu sonho.

Manel e Gabanna querem saber qual é o sonho de Abel e ele diz que gostava de ter continuado a estudar. Os outros ficam com vontade de rir. Corcovada (Maria do Céu Guerra) vê Manel e Gabanna a rirem e quer saber o motivo, uma vez que Abel está com cara de amuado. Gabanna diz que Abel tem um sonho e Corcovada não percebe onde está a graça. Manel revela que Abel gostava de voltar a estudar e ri-se.

Corcovada gosta muito do sonho de Abel e isso dá-lhe a ideia de criar uma universidade. Ficam todos surpreendidos por Corcovada querer criar uma universidade sénior, pois acham que isso dará muito trabalho. Abel diz que nunca lhe passaria tal ideia pela cabeça, mas Corcovada afirma que a ideia veio da cabeça dele e que foi ele que a inspirou.