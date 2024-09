Exclusivo «Festa é Festa»: Teixeira atinge o limite com Nelinha

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) chega ao consultório e surpreende-se ao ver Manuela (Inês Herédia). Teixeira tenta explicar-lhe que já não precisa dos seus serviços, pois quando precisou ela não apareceu e por isso teve de arranjar outra solução. Manuela diz que precisou de um período de reflexão, mas agora está pronta para assumir as suas funções. Isto era tudo o que não apetecia a Teixeira agora.

Teixeira ouve Manuela, sem qualquer paciência, que está agora nos seus desabafos. Manuela diz que não perdeu só o presidente, perdeu também o seu cargo e que não era o de mera secretária, mas sim de presidente interina e que esse foi o último grande feito de Albino. Teixeira revira os olhos.

Manuela continua a desabafar sobre as suas aspirações no mundo da política e Teixeira nem a contraria, pois só se quer ver livre dela, mas quando percebe que ela está a querer voltar para o consultório, vê-se obrigado a interferir e diz-lhe que devia seguir o mundo da política. Só que Manuela já está decidida em ser psicóloga assistente e nem vale a pena Teixeira dizer-lhe que não tem formação.

Teixeira está esgotado de ouvir Manuela e não consegue mesmo continuar com a sessão. Manuela diz que também já estava a acabar e que é normal ter muito para dizer, pois passou por vários traumas, mas podem continuar amanhã. Teixeira não quer acreditar que amanhã vai ter de levar com ela outra vez.

Teixeira chega ao consultório com medo de encontrar Manuela já ali, mas felizmente não está. Ele respira de alívio e entra no gabinete. Teixeira entra aliviado e com um sorrisinho na cara, mas estranha a decoração e fica entre o chateado e desesperado quando vê Manuela sentada na sua secretária. Ela pergunta-lhe se gosta na nova decoração e informa que é psicóloga-adjunta. Teixeira relembra que é preciso formação, mas Manuela acha que já tem experiência que chegue e dá alguns exemplos.