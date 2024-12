Exclusivo «Festa é Festa»: Tomé decide mudar e lutar por algo muito especial

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) desabafa com Teixeira (Rui Melo) sobre como se sente abatido. Teixeira acha normal, pois Tomé passou por uma provação muito grande na ilha, mas Tomé diz que não tem a ver com a ilha e sim com a sua vida no geral, por ter perdido tudo.

O psicólogo encoraja Tomé a ir à luta e não desistir. Ele inspira-se em Bino (Pedro Alves), que correu atrás do seu sonho de criança e fica mais animado. Tomé pede a Teixeira para parar com a consulta, pois já sabe o que vai fazer e não tem tempo a perder. Teixeira fica apreensivo, pois teme que Tomé não tenha entendido bem a mensagem e vá fazer algum disparate.

Josefa (Rita Salema) está muito mal-humorada porque Betinha (Ana Marta Contente) e Fatinha (Marta Andrino) foram passear e deixaram o trabalho todo para ela. Peixoto (Vítor Emanuel) também se queixa de ter o mundo todo às costas e ambos concordam que tem de haver uma mudança.

Tomé entra esbaforido no café, salta para trás do balcão e diz que vai lutar pelo que é seu. Peixoto fica confuso por Tomé estar a roubar o café à filha. Já Josefa gosta da iniciativa dele, pega nas suas coisas e vai embora, deixando Tomé a trabalhar à vontade. Peixoto faz o seu pedido e Tomé irrita-se.