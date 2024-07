Exclusivo «Festa é Festa»: Tomé leva Agostinho numa visita guiada pela aldeia

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) passeia pela aldeia com Agostinho (Dinarte Branco) e Xibanga, em modo "guia turístico". Cruzam-se com São (Sílvia Rizzo) e Vuitton (Beatriz Costa) e Agostinho fica muito bem impressionado. Agostinho faz uma piada sobre achar muita graça a Vuitton, mas ficam todos um pouco desconfortáveis.

Agostinho diz que está a adorar o que está a ver na aldeia. Tomé continua a sua visita guiada pela aldeia. Guida (Cristina Oliveira) aparece e fica empolgada ao ver Agostinho. Este continua com os seus galanteios para cima dela. Tomé fica incomodado e decide acabar com os piropos. Agostinho segue, mas sempre de olho em Guida.

Tomé continua a fazer uma visita guiada pela aldeia e apresenta Aurélio (Manuel Marques), a Agostinho. Eles simpatizam um com o outro, mais ainda quando percebem que trabalham no mesmo ramo. Aurélio sugere beberem uns copos e falarem de marisco. Tomé entra no café com Agostinho, Xibanga e Aurélio. Agostinho pergunta qual é a especialidade da casa e pede duas doses de moelas para acompanhar a cerveja. Delfim (António Melo) apresenta-se e Agostinho dá-lhe os parabéns pela mulher que tem. Delfim não sabe bem como reagir àquilo. Fátima (Marta Andrino) serve as cervejas e Agostinho fica de olhos postos nela. Agostinho diz que realmente há muitas mulheres bonitas na aldeia, mas ainda não lhe tocou nenhuma.

Agostinho faz um brinde a "matar a fome" o quanto antes. Xibanga e Aurélio riem-se. Tomé e Delfim fingem que acham graça. Agostinho, Xibanga, Aurélio e Tomé já beberam algumas cervejas e estão alegres. Brindam e riem muito alto. Delfim comenta com Fátima que não gostou dos comentários que Agostinho fez sobre Guida. Ela chega, entretanto, e Agostinho convida-a para se sentar com ele. Guida recusa, o que deixa Delfim orgulhoso. Teixeira (Rui Melo) está ansioso com o jantar e pede o jornal para ler o horóscopo.