Exclusivo «Festa é Festa»: Truque de magia de Bino não corre como esperado

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) já disse que tinha uma coisa para anunciar e estão todos curiosos, até porque Albino está com um sorriso parvo e por isso só pode ser uma coisa boa. Albino quer esperar por todos para dizer o que tem a dizer. Florinda (Ana Brito e Cunha) diz que está por tudo, desde que Albino continue a trabalhar na junta e traga dinheiro para casa. Albino fica com um sorriso amarelo. Albino exige que Quina também se sente à mesa e quer esperar por Carlos para contar a novidade. Estão todos cada vez mais ansiosos.

João Maria (Ricardo Trêpa) e Gabanna (Bruno Cabrerizo) chegam e Corcovada diz-lhes que chegaram mesmo a tempo para ouvir a novidade que Albino vai contar. João Maria pergunta se tem a ver com ter-se despedido da junta e Florinda gela.

Quina (Maria Rueff) e Florinda ralham com Albino por ter sido despedido, mas ele diz que não foi despedido e sim que se despediu. O que não ajuda nada à situação. Corcovada pede a todos para deixarem Albino explicar o que se passou, mas nisto chega Manuela com uma grande mala e lembra Albino que lhe tinha prometido que lhe trazia uma coisa hoje. Florinda pede a Manuela para esperar, porque Albino ia contar uma coisa muito importante. Manuela já sabe do que se trata e encoraja Albino a contar.

Albino diz que tem um sonho e percebeu que está na altura de ir atrás dele. Estão todos curiosos para saber que sonho é esse, mas ficam todos de queixo caído quando Albino diz que vai ser mágico. Toda a gente ficou embasbacada com a revelação de Albino.

Quina e Florinda estão muito preocupadas, pois acham que Albino perdeu o juízo de vez. Abel, Manel, Gabanna e João Maria têm vontade de rir. Corcovada tenta compreender melhor de onde veio aquela ideia e Manuela volta a encorajar Albino a falar.

Quina percebe que aquilo teve dedo de Manuela e fica apreensiva. Abel, Manel, Gabanna e João Maria continuam a rir-se de Albino e ele sente-se humilhado. Os restantes estão preocupados com a ideia maluca de Albino em ser mágico. Só Manuela o apoia. Corcovada apela ao bom senso de Manuela e Albino, para perceberem que aquela ideia afeta uma família inteira. Florinda e Quina estão nervosas e preocupadas. Manuela diz que está na altura de abrir a mala.

Manuela (Inês Herédia) veste Albino com roupas de mágico e os presentes vão ficando cada vez mais preocupados. Abel (Júlio César), Manel (Vítor Norte), Gabanna e João Maria gozam o prato. Corcovada começa a ficar entusiasmada com a ideia e aplaude de forma genuína. Manuela anuncia o mágico Houbini e Albino fica orgulhoso e com um ar sonhador.

Continuam todos a gozar com Albino e pedem-lhe para fazer um truque de magia. Florinda pede para não o ridicularizarem. Manuela encoraja Albino a mostrar os seus dotes e ele lá faz um truque de magia, mas atrapalha-se e deixa cair o baralho de cartas no chão. Todos gozam com ele, mas Corcovada aplaude-o e Manuela incentiva-o a continuar. Albino não desmoraliza.