Exclusivo «Festa é Festa»: Verdadeiro padrinho de Aida chega à Bela Vida e arrebata corações

Em «Festa é Festa», um carrão chega ao largo da aldeia e de lá sai Xibanga, que abre a porta a Agostinho (Jorge Mourato). Este emociona-se por estar novamente na aldeia e diz a Xibanga que foi ali que nasceu e cresceu. Agostinho está desejoso de ver Aida (Ana Guiomar).

Manel (Vitor Norte) e Fernando (Manuel Marques) saem do café e Manel reconhece logo Agostinho. Fernando fica confuso, pois já conheceu Agostinho e não é aquele. Manel e Fernando continuam a falar com Agostinho. Fernando está muito confuso, pois para ele, Agostinho era o outro. Manel percebe que este é que é o verdadeiro e Agostinho desconhece a existência do outro. Agostinho apresenta-lhes Xibanga, o seu motorista e segurança. Manel e Fernando estranham que ele tenha um segurança.

Xibanga entra na mercearia e todos estranham a presença daquela pessoa ali. Agostinho também já entrou na mercearia, mas Aida não o viu.

Agostinho fala com Guida (Cristina Oliveira), achando que se trata de Aida. Faz-lhe alguns elogios e toca-lhe nas mãos. Guida fica surpreendida, mas agradada. Agostinho imita um grilo e Aida não tem dúvidas de que aquele é que é o seu verdadeiro padrinho.

Peixoto (Vitor Emanuel) está confuso, pois já tinha conhecido outro Agostinho. Aida e Agostinho olham um para o outro, reconhecendo-se e desfrutando do reencontro. Guida observa e gosta dos elogios que Agostinho lhe faz. Peixoto continua muito confuso e tenta perceber aquela história, mas ninguém lhe liga nenhuma. Jorge e António chegam e ficam felizes quando Aida lhes diz que aquele é que é o seu verdadeiro padrinho.

Agora o assunto é o falso padrinho, pois Agostinho quer perceber melhor como ele era. Aida confessa que muitas vezes achou que algo não batia certo, mas estava tão feliz por ter o padrinho de volta, que nem raciocinou. António e Jorge dizem que ele era muito esquisito e imitam-no. Aida ainda defende o antigo padrinho, mas quer perder esse hábito. António e Jorge (Manuel Melo) continuam a contar como o falso padrinho era esquisito. Agostinho diz que agora isso acabou e que vai descobrir quem é esse impostor. Agostinho dá ordens a Xibanga para o procurar. Aida fica encantada com o aspeto de Agostinho e por ele ter um guarda-costas. Guida não quer que ninguém note, mas também ficou encantada. António e Jorge ainda estão a falar sobre Agostinho e percebem que Guida lhe achou piada.

Guida lembra que é uma mulher casada, mas não se coíbe de tentar saber mais acerca de Agostinho e fica encantada com tudo o que ouve. Delfim (António Melo) chega muito aflito porque vai ter de jogar com Fátima (Marta Andrino) e Guida não podia ficar mais desiludida com os dramas do marido.