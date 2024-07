Exclusivo «Festa é Festa»: Vuitton acha que é irmã da filha de Valquíria?

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) e Vuitton (Beatriz Costa) estão irritadas por Fernando (Manuel Marques) estar ao telemóvel enquanto está à mesa. Ele desliga e diz que foi convidado para um torneio de sueca. Elas ficam em pânico, devido ao que aconteceu da última vez que ele jogou às cartas. Fernando afirma que desta vez não é a dinheiro e que o prémio é um porco. Elas ficam chocadas e perguntam a Fernando para que quer um porco.

São e Vuitton "apertam" com Fernando por ele querer participar num torneio de sueca, cujo prémio é um porco. São proíbe-o de participar e lembra que da última vez que jogou os arrastou para a desgraça. São e Vuitton acusam Fernando de ser viciado ao jogo e ele fica passado, pois só aconteceu uma vez. Elas afirmam que valeu por muitas. Fernando diz que Vuitton devia estar contente, pois sempre quis ter animais de estimação. Vuitton diz que queria ter um cachorrinho e não um porco. São acusa Fernando de ser tão viciado que já nem sabe o que diz. Vuitton diz que o pai é viciado em jogo e porcos. Fernando desespera.

Fernando avisa que vai mesmo participar no torneio e que vai trazer o porco para casa. São e Vuitton não querem acreditar no que estão a ouvir e acusam-no mais uma vez de ser viciado. Fernando, farto daquela conversa, diz que o porco vai subir para o sofá e ver TV com eles.

Tocam à campainha. São vai abrir. É El Cacto (Luís Garcia). São pergunta a El Cacto o que está ali a fazer e ele diz que Fernando sabe muito bem. El Cacto pergunta pelo dinheiro e Fernando manda São ir buscá-lo. São lembra que não têm dinheiro, mas Fernando diz que têm de arranjar. Vuitton quer saber o que se está ali a passar e São explica-lhe por alto, o que deixa Vuitton muito confusa e exige saber o que Fernando tem a ver com a filha de Valquíria (Maria Sampaio). São entrega todo o dinheiro que encontrou a El Cacto e ele confere. El Cacto lembra que têm de pagar aquele valor todos os meses e não quer ter de andar a pedir. Vuitton quer saber o porquê daquilo, mas os pais preferem deixá-la de fora. São diz que quer aquele dinheiro de volta e manda Fernando inscrever-se no torneio, ganhar o porco, para depois o venderem.