Exclusivo «Festa é Festa»: Vuitton quer estragar a vida de Bino?

Em «Festa é Festa», fá estão todos reunidos para provarem o vinho e fazerem um brinde. Manel (Vitor Norte) faz um comentário sobre terem lavado bem os pés antes de pisarem as uvas e todos acham despropositado. Voltam a relembrar os dias que passaram na Quinta, como foram cansativos, mas também inesquecíveis.

Bino (Pedro Alves) aparece com as garrafas de vinho e Vuitton (Beatriz Costa) fica petrificada. Todos brindam, mas Vuitton continua imóvel e sempre com o olhar em Albino. Nelinha(Inês Herédia) repara e quer saber o que se passa. Vuitton acaba por dizer que Albino tem um caixão com um morto lá dentro, em sua casa.

Manuela fica em choque e grita que Albino tem um morto em casa. Todos olham para Manuela, depois para Albino e faz-se um silêncio sepulcral. Florinda salta em defesa de Albino e diz que Manuela não pode dizer uma coisa daquelas. Gera-se um grande burburinho entre todos.

Corcovada (Maria do Céu Guerra) tenta pôr ordem na conversa, mas é impossível, com todos a quererem saber pormenores do que se passou. Corcovada desiste e prefere beber vinho.