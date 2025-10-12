Exclusivo final de «A Fazenda»: Miro e Alba viram as costas a Duarte?

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) diz que Duarte (Cláudio de Castro) vai para a prisão mal esteja recuperado do tiro que sofreu. Ary (Isaac Alfaiate) diz raivoso que ele devia ter morrido. Mafalda (Inês Aguiar) diz não saber se Duarte ficará preso se não houver provas contra ele.

Duarte esboça ar satisfeito ao ver Miro (Pedro Hossi), vendo ali uma hipótese de conseguir escapar à prisão. Miro alerta Duarte não ter vindo ali para defendê-lo, como sempre fez toda a sua vida, mas sim para dizer que percebeu que errou ao protegê-lo de todos os crimes que ele cometeu, dizendo esperar que ele consiga perceber um dia que não pode manipular e magoar os outros como fez com ele e Alba (São José Correia). Duarte desvia o olhar de Miro, que sai resoluto.

Alba e Miro concordam desolados que cometeram muitos erros com Duarte, dizendo que ele tem de ser mesmo punido por todo o mal que fez. Miro diz a Alba que apesar de tudo por que passaram, ela será sempre a mulher da sua vida, querendo ficar com ela, mesmo que agora tenham de começar do zero. Alba assente, mas avisa-o não o querer partilhar com mais ninguém. Sorriem e beijam-se apaixonadamente.

