Exclusivo: fotos inéditas de “Terra Forte”, a nova aposta da TVI, que está a ser gravada num destino de sonho

A nova grande aposta da ficção da TVI chama-se "Terra Forte" e já está em andamento. Escrita por Maria João Costa, autora de grandes sucessos da estação como “Ouro Verde” e “Cacau”, esta nova produção tem vindo a ganhar forma com as primeiras gravações a decorrerem em Florianópolis, no Brasil. A estreia está prevista para o último trimestre de 2025, e tudo indica que será um dos grandes acontecimentos televisivos do final do ano.

Com um elenco de luxo, "Terra Forte" reúne Benedita Pereira, Rita Pereira, João Catarré e José Fidalgo, entre outros nomes fortes da televisão portuguesa. Vários atores já se encontram no Brasil, onde decorrem as filmagens iniciais desta trama que promete cruzar destinos e culturas entre Portugal e a América do Sul, numa história repleta de emoção, reviravoltas e cenários de cortar a respiração.

A TVI volta assim a reforçar a sua aposta na ficção nacional, com histórias envolventes e elencos de peso, que prometem conquistar o público e manter a fasquia elevada nas produções televisivas portuguesas. "Terra Forte" chega com força e está pronta para deixar a sua marca.