Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima e fazem acordo

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) chega muito tenso ao laboratório com Armando, que ao ver o amigo assim se apresta para tratar do assunto. Álvaro recebe chamada de Sammy (José Fidalgo). Armando diz a Álvaro irem para outro lugar por não poderem estar ali a falar com o homem do laboratório. Armando e Álvaro esperam pelo homem do laboratório numa rua ali perto. Homem chega, com Armando a começar a explicar-lhe o que pretendem que ele faça. Homem do laboratório está apreensivo com o que Armando e Álvaro lhe estão a pedir, com Álvaro a dizer que só assim vão conseguir impedir uma tragédia na sua família.

FLASHBACK INÉDITO: Homem do laboratório entrega a Álvaro o resultado do teste de Sammy com Dudu. Álvaro esboça ar desolado por o exame confirmar os seus piores receios de o filho não ser pai dos gémeos. Álvaro diz que Sammy nunca pode descobrir aquilo.

Álvaro pede a Marilene para falar com Maria de Fátima (Rita Pereira),. Moreira chega, ficando surpreso de ver ali Álvaro. Moreira anui a Álvaro que Maria de Fátima está no escritório, dizendo-lhe que já a avisou que ela devia dedicar mais tempo à família. Álvaro pede-lhe que a chame, impaciente. Maria de Fátima olha muito surpresa e tensa para Álvaro a dizer-lhe que veio ali com o objectivo de ela finalmente começar a dividir com Sammy alguma coisa de tudo o que Manuel lhe roubou. Maria de Fátima diz a Álvaro que sempre deu tudo a Sammy e aos filhos deles, com Álvaro a dizer ser esse exactamente o ponto a que quer chegar, mostrando-lhe o resultado do teste que prova que Sammy não é pai de Dudu. Maria de Fátima estaca gelada. Maria de Fátima tenta disfarçar que aquele teste só pode estar errado, mas Álvaro diz-lhe que escusa de negar que foi amante de Manuel, e Dudu e Dani só podem ser filhos dele. Álvaro propõe a Maria de Fátima que ela passe a empresa para Sammy e Dani e Dudu para que aquela verdade não seja desvendada. Maria de Fátima olha-o atónita. Maria de Fátima tenta ripostar a Álvaro que ele só pode ter manipulado o teste de Sammy com Dudu, mas Álvaro diz-lhe que ela sabe perfeitamente que os resultados darão sempre negativo, querendo proteger Sammy e os netos de descobrirem que ela engravidou foi de Manuel. Maria de Fátima olha-o encurralada. Maria de Fátima diz a Álvaro saber que ele está a fazer tudo aquilo por uma questão financeira, perguntando-lhe quanto pretende para que Sammy e os filhos nunca descubram a verdade. Álvaro sorri incrédulo por Maria de Fátima continuar sem admitir que os seus filhos são de Manuel, com Maria de Fátima a disfarçar somente não querer que aquilo ponha o seu casamento em risco. Álvaro diz a Maria de Fátima que ela continua com medo que Flor se possa lembrar de ter sido ela que a lançou para o mar no cruzeiro, Maria de Fátima olha-o séria. Maria de Fátima vinca a Álvaro ser descabida a ideia de ter tentado matar Flor, salientando que não seria por isso que Sammy ficaria com ela. Álvaro objecta que foi por isso que ela ficou logo grávida para o prender. Maria de Fátima corta a dizer ir fazer o que ele lhe pediu, dividindo tudo com Flor, e a sua metade ser dividida entre Sammy e os filhos. Álvaro olha-a desconfiado. Álvaro olha desconfiado para Maria de Fátima a dizer que até será melhor para ela conseguir libertar-se do fardo da gestão da Açoreana passando a pasta para Flor e para os seus filhos. Maria de Fátima diz a Álvaro querer agora uma resposta sobre se aceita aquele acordo. Álvaro acaba por assentir. Maria de Fátima acaba de falar com o seu advogado para ter o acordo pronto amanhã. Álvaro, dizendo esperar que ela não o tente matar entretanto, sai a dizer com ironia ter muita pena que aquela união familiar deles acabe assim. Maria de Fátima parte tudo que vê à frente, furiosa. Maria de Fátima assina resoluta os papéis do acordo de dividir todos os seus bens com Flor, Sammy e os filhos, como combinou com Álvaro, que não consegue deixar de olhá-la surpreendido. Álvaro diz a Maria de Fátima que podiam fazer um jantar para celebrar aquele acordo, Maria de Fátima anui de sorriso amarelo. Maria de Fátima disfarça a Beto que está a fazer aquilo para se livrar de todos os pesados encargos que tem na sua vida.

Isaac liga para Álvaro a confirmar-lhe que Dudu e Dani acreditaram no resultado do teste de serem mesmo filhos de Sammy. Álvaro esboça ar aliviado por ter conseguido esconder a Dani e Dudu que eles não são filhos de Sammy. Álvaro abraça radiante Armando a contar que Sammy, Dani e Dudu vão continuar a pensar que são família depois de terem acreditado no resultado do teste. Álvaro diz radiante ao amigo que Maria de Fátima também já aceitou acertar contas com ele do que os Terra Forte lhe roubaram. Armando esboça ar céptico que Maria de Fátima esteja mesmo disposta a perder tudo o que construiu para a família. Álvaro relativiza a dizer achar que Maria de Fátima também não quererá prejudicar os próprios filhos.

Recorde-se que Álvaro e Sammy andavam a suspeitar de Maria de Fátima: