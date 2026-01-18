Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares) entrega um bolo a Delfina (Elsa Galvão) para ela o levar a casa de Rosa Maria (Custódia Gallego) como pretexto para descobrir por que Flor foi viver para casa dela. Rufino (Vitor Norte) instiga Sónia a contar-lhe o que sabe sobre Maria de Fátima (Rita Pereira) para haver maneira de ajudar Flor (Benedita Pereira) a combater a irmã. Sónia olha-o hesitante.

Sónia diz a Rufino ter a fotografia do documento que comprova que Flor prescindiu da sua metade da herança para Maria de Fátima, Rufino finge ficar espantado. Rufino diz a Sónia que Manuel (António Capelo) nunca teria feito isso de adotar Maria de Fátima se soubesse que ela seria capaz de fazer isso à irmã. Rufino pede a Sónia que lhe passe o documento para tentar ajudar Flor. Rufino já tem a fotografia do documento no seu telefone, dizendo a Sónia que vai mostrar aquilo a quem poe ajudar Flor. Delfina entra a contar-lhes revoltada que Maria de Fátima, além de ter tirado tudo a Flor, ainda a pôs a trabalhar de empregada em casa dela. Delfina já contou a Rufino de ter fotografado o documento em que Flor passa toda a sua herança para Maria de Fátima.

Sónia e Rufino dizem a Delfina que ela devia contar isso a Rosa Maria, ou então fazer-lhe chegar o documento. Álvaro passa. Todos se olham com a mesma ideia. Álvaro (José Wallenstein) está pasmo a olhar para o documento que Flor assinou a renunciar à sua herança dando tudo a Maria de Fátima.

Delfina, Sónia e Rufino dizem-lhe estar a mostrar aquilo para que ele o faça chegar a casa de Rosa Maria. Rufino, Sónia e Delfina questionam preocupados Álvaro se vai mesmo fazer alguma coisa para ajudar Flor por aquela situação beneficiar Sammy, visto ele ficar com tudo por ser casado com Maria de Fátima. Álvaro assegura a Sónia, Delfina e Rufino estar do lado de Flor, indo expor o documento à família para a conseguirem ajudar.

Delfina vê surpresa a mensagem que Susette lhe enviou com um vídeo de Flor a trabalhar. Sónia e Rufino dizem a Delfina que devia mandar o vídeo de Flor a trabalhar para os contactos dela nos jornais para que Maria de Fátima seja recriminada publicamente pelo que fez à irmã. Rosa Maria e José dizem a Sónia quererem tomar a bebida mais forte que ela tiver no bar.

Rosa Maria bebe em catadupa vários copos de shot, dizendo a Rufino que Manuel sempre lhe disse que aquilo ajudava a esquecer os problemas. Rosa Maria sai a dizer a José ainda não ir para casa. Glória pergunta a José o que se está a passar. José já contou a Glória tudo o que se está a passar de Sammy ter descoberto somente agora que Rosinha é sua filha. José explica a Carla que António é muito apegado a Flor e Rosinha por um ano antes ele ter perdido a mulher e a filha. Glória diz penalizada a José perceber agora que António seja tão apegado a Rosinha depois da perda que sofreu. Delfina, Rufino e Sónia sorriem triunfais por um contacto nos jornais de Delfina ir publicar o vídeo de Flor, dizendo que aquilo significa o início da queda de Maria de Fátima.

Álvaro olha atónito para Rosa Maria a contar-lhe que Rosinha é filha de Sammy. Álvaro diz que Sammy ainda não pode saber disso, mas Rosa Maria diz ser tarde de mais. Rosa Maria conta a Álvaro que Flor sempre soube que Rosinha era filha de Sammy, sendo falsa a história de ter sofrido de amnésia, mas decidiu esconder isso de todos por não querer que Rosinha fosse usada como arma numa guerra entre as famílias deles. Álvaro diz a Rosa Maria haver outra coisa muito preocupante a acontecer. Rosa Maria está em choque por Álvaro já lhe ter contado que Flor passou toda a herança da família para Maria de Fátima, faltando descobrir o porquê de ela o ter feito. Álvaro diz a Rosa Maria que agora já não podem falar que não têm ligações familiares nenhumas por Rosinha ser neta de ambos.

Recorde-se que Flor queria contar tudo: