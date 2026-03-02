Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço), à espera de Rufino (Vitor Norte) com Álvaro (José Wallenstein) , diz ao amigo estar muito desiludido com Vivi por ela ter sido capaz de se reconciliar com Marcus (Vitor Hugo). Rufino conta que apanhou mesmo Vivi (Sofia Nicholson) a fugir de Marcus. Armando esboça ar dividido.

Rufino afiança a Armando e Álvaro que Marcus tinha mesmo intenções de fazer mal a Vivi, e que esta estava efetivamente a fugir dele. Álvaro reforça que todos ouviram a chamada dele com Glória em que pediu à irmã para trazer lonas. Rufino diz a Armando que a polícia esteve muito mal ao não ter detido Marcus. Rufino e Álvaro insistem com Armando que Marcus é perito em dar a volta às situações, Armando está cada vez mais dividido. Armando diz a Rufino para irem à polícia ver o que podem fazer para Marcus ser detido. Álvaro diz que vai com eles. Rodrigo fala com Armando, Álvaro e Rufino de que não podia prender Marcus pelo rapto de uma pessoa que está morta. Todos lhe explicam que Vivi não morreu e Marcus tinha intenção de a fazer desaparecer para ficar com o dinheiro dos seguros dela. Armando, Álvaro e Rufino continuam a insistir com Rodrigo de que Marcus queria matar Vivi para ficar com o dinheiro dos seguros. Rodrigo diz não poder fazer nada por Marcus nem sequer ter demonstrado ter esse dinheiro na conta. Ato imediato, Marcus passa por eles num vistoso carro, sorrindo-lhes provocador. Álvaro, Armando e Rufino exigem a Rodrigo que tome medidas por ser óbvio que Marcus está a usar o dinheiro de Vivi para ter comprado aquele carro. Rodrigo refere que o mais acontece é ver mulheres a serem manipuladas pelos homens. Todos o olham irritados. Todos continuam a protestar com Rodrigo de que ele tem de fazer alguma coisa para impedir que Marcus ande a gastar o dinheiro dos seguros de Vivi, insinuando que ele pode ainda querer matar Vivi antes que seja declarado que ela está viva. Convencem Rodrigo a ir ver pessoalmente que Vivi está mesmo viva.

Rufino começa a riscar o carro de Marcus perante o olhar atónito deste. Rufino discute com Marcus por ele andar a gastar o dinheiro dos seguros de Vivi quando sabe que ela está viva, insinuando que ele pode ainda ter planos para matá-la. Olham-se em desafio. Marcus esboça ar irritado a pensar em Glória por Rufino lhe dizer saber que ele pediu a Glória para lhe trazer lonas, em sinal que tinha planos de matar Vivi.

Rufino avisa Marcus que vai andar de olho nele para ele não tocar com Vivi. Babi diz a Eva continuar chocada com a ideia de Vivi poder ter tido alguma coisa com Armando, tendo na prática lhe roubado o namorado. Babi esboça ar irritado por Eva dizer poder ser mesmo real que Armando tenha tido alguma coisa com Vivi, sendo por causa da mãe e não dela que ele ajudou tanto a família. Armando entra com Álvaro e Rodrigo, perguntando por Vivi. Babi fica surpresa por Armando e Álvaro lhe dizerem que Rodrigo já sabe que Vivi está mesmo viva, precisando de falarem já com ela. Babi diz a Vivi que Armando e Álvaro estão lá em casa com um polícia para falar com ela. vivi esboça ar tenso. Jennifer chega, dizendo a Armando que veio ver como está Vivi. Esboça ar atrapalhado ao reparar em Rodrigo.

Vivi toma uma decisão e segue para a sala, dizendo a Eva e Babi que realmente não faz sentido continuar a fingir que morreu. Rodrigo diz só ir acreditar que Vivi não morreu quando a vir. Desmaia de choque ao ver Vivi entrar. Vivi e Armando olham-se fixamente, com Vivi a esboçar ar culpado. Rodrigo recobra os sentidos, olhando de novo espantado para Vivi a dizer que ela está mesmo viva. Rodrigo toma notas das declarações de Vivi, com Armando e Álvaro a tomarem o comando da conversa a dizer que foi Marcus quem também simulou o acidente de carro de Vivi para aceder aos seguros dela. Vivi fica surpresa, mas não os desmente. Rodrigo questiona por que Marcus decidiu não matar efetivamente Vivi. Rodrigo insiste não fazer muito sentido que Marcus não tenha matado Vivi para ficar com o dinheiro. Todos dizem que Marcus não deve ter tido coragem de consumar o ato, com Vivi a contar que foi ele quem a acabou por auxiliar a sair do carro e a manteve depois raptada. Todos dizem a Rodrigo que Marcus acabaria por matar Vivi mais cedo ou mais tarde. Todos contam agora a Rodrigo que conseguiram descobrir onde estava Vivi com a ajuda de Glória.

Vivi alfineta vingativa que Glória pode ter sido cúmplice de Marcus todo aquele tempo. Álvaro olha irritado para Vivi, dizendo que foi somente graças à irmã que conseguiram salvá-la. Vivi esboça ar arrependido. Todos insistem com Rodrigo que ele agora já tem matéria suficiente para deter Marcus pela encenação de homicídio e posterior sequestro de Vivi, dizendo que ela própria pode confirmar que Marcus a forçou a fugir com ele. Vivi esboça ar tenso. Rodrigo assente que a polícia já pode prender Marcus por tudo aquilo, mas diz precisar que Vivi apresente queixa formal contra ele. Vivi fica constrangida a ouvir todos a dizerem que ela tem mesmo de fazer isso para Marcus pagar por todo o mal que fez, questionando se ela ainda gosta dele. Armando olha muito expectante para Vivi. Vivi sai disparada para a cozinha, afetada por Armando e Álvaro dizerem que só uma pessoa fraca gostaria ainda de Marcus depois de tudo o que ele fez. Jennifer vai atrás dela. Armando olha tenso para Álvaro a dizer que a história entre ele e Vivi ainda está por resolver. Vivi lastima-se a Jennifer de ter sido tão iludida por Marcus, que a convenceu que ainda gostava dela quando tinha era planos de matá-la, dizendo que ele já contou a toda a gente que eles se tinham reconciliado. Jennifer diz a Vivi que somente precisa de desmentir isso.

Vivi admite a Jennifer que ainda gosta de Marcus, ou então não embarcaria naquela aventura de fugir com ele. Jennifer diz-lhe ser normal isso suceder de se gostar de alguém que nos trata mal, e ela rapidamente perceberia isso. Vivi agradece a Jennifer pelo seu apoio.

Recorde-se que antes disto, Vivi foi raptada por Marcus: