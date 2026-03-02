Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:33
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço), à espera de Rufino (Vitor Norte)  com Álvaro (José Wallenstein) , diz ao amigo estar muito desiludido com Vivi por ela ter sido capaz de se reconciliar com Marcus (Vitor Hugo). Rufino conta que apanhou mesmo Vivi (Sofia Nicholson) a fugir de Marcus. Armando esboça ar dividido.

Rufino afiança a Armando e Álvaro que Marcus tinha mesmo intenções de fazer mal a Vivi, e que esta estava efetivamente a fugir dele. Álvaro reforça que todos ouviram a chamada dele com Glória em que pediu à irmã para trazer lonas. Rufino diz a Armando que a polícia esteve muito mal ao não ter detido Marcus. Rufino e Álvaro insistem com Armando que Marcus é perito em dar a volta às situações, Armando está cada vez mais dividido. Armando diz a Rufino para irem à polícia ver o que podem fazer para Marcus ser detido. Álvaro diz que vai com eles. Rodrigo fala com Armando, Álvaro e Rufino de que não podia prender Marcus pelo rapto de uma pessoa que está morta. Todos lhe explicam que Vivi não morreu e Marcus tinha intenção de a fazer desaparecer para ficar com o dinheiro dos seguros dela. Armando, Álvaro e Rufino continuam a insistir com Rodrigo de que Marcus queria matar Vivi para ficar com o dinheiro dos seguros. Rodrigo diz não poder fazer nada por Marcus nem sequer ter demonstrado ter esse dinheiro na conta. Ato imediato, Marcus passa por eles num vistoso carro, sorrindo-lhes provocador. Álvaro, Armando e Rufino exigem a Rodrigo que tome medidas por ser óbvio que Marcus está a usar o dinheiro de Vivi para ter comprado aquele carro. Rodrigo refere que o mais acontece é ver mulheres a serem manipuladas pelos homens. Todos o olham irritados. Todos continuam a protestar com Rodrigo de que ele tem de fazer alguma coisa para impedir que Marcus ande a gastar o dinheiro dos seguros de Vivi, insinuando que ele pode ainda querer matar Vivi antes que seja declarado que ela está viva. Convencem Rodrigo a ir ver pessoalmente que Vivi está mesmo viva.

Rufino começa a riscar o carro de Marcus perante o olhar atónito deste. Rufino discute com Marcus por ele andar a gastar o dinheiro dos seguros de Vivi quando sabe que ela está viva, insinuando que ele pode ainda ter planos para matá-la. Olham-se em desafio. Marcus esboça ar irritado a pensar em Glória por Rufino lhe dizer saber que ele pediu a Glória para lhe trazer lonas, em sinal que tinha planos de matar Vivi.

Rufino avisa Marcus que vai andar de olho nele para ele não tocar com Vivi. Babi diz a Eva continuar chocada com a ideia de Vivi poder ter tido alguma coisa com Armando, tendo na prática lhe roubado o namorado. Babi esboça ar irritado por Eva dizer poder ser mesmo real que Armando tenha tido alguma coisa com Vivi, sendo por causa da mãe e não dela que ele ajudou tanto a família. Armando entra com Álvaro e Rodrigo, perguntando por Vivi. Babi fica surpresa por Armando e Álvaro lhe dizerem que Rodrigo já sabe que Vivi está mesmo viva, precisando de falarem já com ela. Babi diz a Vivi que Armando e Álvaro estão lá em casa com um polícia para falar com ela. vivi esboça ar tenso. Jennifer chega, dizendo a Armando que veio ver como está Vivi. Esboça ar atrapalhado ao reparar em Rodrigo.

Vivi toma uma decisão e segue para a sala, dizendo a Eva e Babi que realmente não faz sentido continuar a fingir que morreu. Rodrigo diz só ir acreditar que Vivi não morreu quando a vir. Desmaia de choque ao ver Vivi entrar. Vivi e Armando olham-se fixamente, com Vivi a esboçar ar culpado. Rodrigo recobra os sentidos, olhando de novo espantado para Vivi a dizer que ela está mesmo viva. Rodrigo toma notas das declarações de Vivi, com Armando e Álvaro a tomarem o comando da conversa a dizer que foi Marcus quem também simulou o acidente de carro de Vivi para aceder aos seguros dela. Vivi fica surpresa, mas não os desmente. Rodrigo questiona por que Marcus decidiu não matar efetivamente Vivi. Rodrigo insiste não fazer muito sentido que Marcus não tenha matado Vivi para ficar com o dinheiro. Todos dizem que Marcus não deve ter tido coragem de consumar o ato, com Vivi a contar que foi ele quem a acabou por auxiliar a sair do carro e a manteve depois raptada. Todos dizem a Rodrigo que Marcus acabaria por matar Vivi mais cedo ou mais tarde. Todos contam agora a Rodrigo que conseguiram descobrir onde estava Vivi com a ajuda de Glória.

Vivi alfineta vingativa que Glória pode ter sido cúmplice de Marcus todo aquele tempo. Álvaro olha irritado para Vivi, dizendo que foi somente graças à irmã que conseguiram salvá-la. Vivi esboça ar arrependido. Todos insistem com Rodrigo que ele agora já tem matéria suficiente para deter Marcus pela encenação de homicídio e posterior sequestro de Vivi, dizendo que ela própria pode confirmar que Marcus a forçou a fugir com ele. Vivi esboça ar tenso. Rodrigo assente que a polícia já pode prender Marcus por tudo aquilo, mas diz precisar que Vivi apresente queixa formal contra ele. Vivi fica constrangida a ouvir todos a dizerem que ela tem mesmo de fazer isso para Marcus pagar por todo o mal que fez, questionando se ela ainda gosta dele. Armando olha muito expectante para Vivi. Vivi sai disparada para a cozinha, afetada por Armando e Álvaro dizerem que só uma pessoa fraca gostaria ainda de Marcus depois de tudo o que ele fez. Jennifer vai atrás dela. Armando olha tenso para Álvaro a dizer que a história entre ele e Vivi ainda está por resolver. Vivi lastima-se a Jennifer de ter sido tão iludida por Marcus, que a convenceu que ainda gostava dela quando tinha era planos de matá-la, dizendo que ele já contou a toda a gente que eles se tinham reconciliado. Jennifer diz a Vivi que somente precisa de desmentir isso.

Vivi admite a Jennifer que ainda gosta de Marcus, ou então não embarcaria naquela aventura de fugir com ele. Jennifer diz-lhe ser normal isso suceder de se gostar de alguém que nos trata mal, e ela rapidamente perceberia isso. Vivi agradece a Jennifer pelo seu apoio.

Recorde-se que antes disto, Vivi foi raptada por Marcus:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desaba nos braços de Cobra, após descobrir que mais pessoas sabem o seu segredo

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quer deixar Sammy e já tem um plano

Terra Forte
sáb, 28 fev

Terra Forte- Maria de Fátima propõe a Rufino: «O que é que acha de ser meu sócio na empresa?»

Terra Forte
sex, 27 fev

Terra Forte: Para defender Vivi, Armando dá um murro em Marcus

Terra Forte
sex, 27 fev

Terra Forte: Caio mata Rufino?

Terra Forte
sex, 27 fev
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
1

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
2

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Amor à Prova
ter, 17 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
sex, 27 fev

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
Hoje

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova
sáb, 28 fev

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Hoje

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Hoje

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Hoje

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Hoje

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Hoje

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã