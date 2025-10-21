Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Antes de morrer, Flor acabou o noivado com Sammy

  • TVI Novelas
  Há 3h e 56min
Exclusivo «Terra Forte»: Antes de morrer, Flor acabou o noivado com Sammy - TVI
Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) assevera com a melhor convicção possível a Maria de Fátima (Rita Pereira) que já não sente nada por Flor (Benedita Pereira), e que a prova que ela faz parte do passado é o faco de ter constituído família com ela. Maria de Fátima permanece muito desconfiada. Sammy acaba por admitir a Maria de Fátima ser impossível ficar indiferente a Flor estar viva, mas reitera-lhe que vai cumprir a promessa de casamento de ficarem juntos para sempre.

Maria de Fátima abraça-o aliviada, recordando-o que de qualquer forma ele não estaria agora com Flor por ela ter acabado tudo com ele antes de desaparecer. Sammy fica afectado. Sammy recebe chamada de Álvaro (José Wallenstein) a perguntar-lhe se é mesmo verdade Flor não ter morrido.

FLASHBACK INÉDITO 2006: Sammy olha incrédulo para Flor a dizer querer acabar tudo com ele, invocando ser muito nova para casar e querer focar-se nos estudos. Flor cala-se sem mais nada dizer enquanto ouve Sammy acusar que ela só pode estar a fazer aquilo por pressão de Manuel por ser óbvio que eles se amam. Sammy acaba por sair arrasado. Maria de Fátima e Manuel assistem à cena escondidos com ar satisfeito.

Sammy ouve agastado Álvaro a dizer-lhe que se Flor estiver mesmo viva, vai arruinar todos os seus esforços para recuperar o que os Terra Forte lhes roubaram. Sammy fica a olhar profundamente apaixonado para a fotografia de Flor, muito feliz e esperançoso de voltar para ela. Álvaro diz a Sammy que tem de fazer alguma coisa para impedir que Flor reivindique a fortuna da família, que faria com que já não conseguissem recuperar o que lhes foi roubado pelos Terra Forte.

