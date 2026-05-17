Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

  TVI Novelas
  • Há 2h e 48min
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) chega à Açoreana a falar com Rosa Maria (Custódia Gallego) ao telefone, pedindo-lhe ajuda de Álvaro (José Wallenstein) para falar com José (Paulo Calatré), que anda claramente chateado com a sua vida. Marilene esboça ar espantado com quem está na Açoreana para falar com Flor. Marilene recebe António (João Catarré) em absoluto choque, confirmando-lhe que Flor está no gabinete. António segue para lá determinado. Flor está a trabalhar ao computador quando António entra e a chama, dizendo ter voltado. Flor estaca petrificada.

Marilene liga para Delfina (Elsa Galvão) a dizer ter uma novidade bombástica para lhe contar, dizendo-lhe que António está vivo e está neste momento a falar com Flor no gabinete.

Flor toca em António para confirmar que ele está mesmo ali. Ambos desabam a chorar num abraço cheio de saudades. Marilene observa-os também ainda em choque com aquele ressurgimento surpreendente de António. Flor recrimina-se a António por não ter esperado mais tempo por algum sinal de que ele estivesse vivo, mas muda ao perceber que ele não estava efetivamente preso e podia tê-la contactado. António olha-a constrangido. Marilene, a ouvir tudo com ar chocado, sai disparada.

António defende-se a Flor que não queria correr o risco de pôr a ela e às filhas em risco dizendo que estava vivo, salientando que o homem que ajudou Maria de Fátima era muito perigoso, tendo até matado a irmã dela. Flor fica espantada.

António contrapõe a Flor que ela fez o mesmo à sua família quando desapareceu. Flor olha-o irritada. António diz a Flor terem de pensar que agora podem voltar a ficar juntos sem problemas. Flor desaba a chorar, mostrando-lhe a sua aliança. António estaca em choque ao perceber que ela se casou com Sammy. Flor diz a António que acabou por casar-se com Sammy por achar que ele tinha mesmo morrido após três anos a esperar por notícias dele. António riposta magoado que era óbvio que ela sempre gostou de Sammy e ia acabar por ficar com ele. Olham-se tensos.

Recorde-se que antes disto tudo acontecer, António suspeitava dos sentimentos de Flor:

