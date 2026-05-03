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Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

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Em «Terra Forte», António (João Catarré) e Flor (Benedita Pereira)chegam perto da praia. António sai disparado a dizer que Maria de Fátima (Rita Pereira) deve estar à beira-mar à espera de um barco.

Maria de Fátima já está a entrar no tender quando António chega. António atira-se ao mar, determinado em não deixar Maria de Fátima escapar.

Sammy (José Fidalgo) chega junto a Flor, que lhe diz que António foi andando para a praia para apanhar Maria de Fátima. Correm disparados. Sammy e Flor esboçam ar confuso por não verem nem sinal de Maria de Fátima nem de António. Flor repara nas roupas do marido ali espalhadas, percebendo que ele se atirou ao mar. Sammy diz ir chamar reforços marítimos, pegando no telefone.

Maria de Fátima fala com o capitão para lhe arranjar um lugar confortável ali no barco, esboçando ar muito contrariado com aquela sua fuga. António entra sorrateiramente no barco. Neutraliza um homem e segue cautelosamente para a proa da embarcação.

Sammy pede ao telefone que venham com uma lancha rápida. Flor avista o barco no mar, ficando muito preocupada com António.

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Maria de Fátima continua muito tensa com aquela sua fuga. António surge dizendo ao capitão que só está ali para apanhar Maria de Fátima. Esta liga para Rambo, aflita. Capitão aponta uma arma a António, que lha consegue tirar, e ficam a lutar. Ouve-se a arma a disparar.

Flor estaca gelada ao ouvir o tiro que foi disparado. Sammy impede Flor entrar no mar atrás de António.

António está baleado a sangrar a um canto, aparentemente morto. Maria de Fátima sai do esconderijo onde estava com ar muito aliviado. Maria de Fátima desata a rir-se satisfeita a pensar que já ninguém a vai conseguir impedir de fugir.

Recorde-se que António e Flor tinham um plano para desmascarar Maria de Fátima:

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