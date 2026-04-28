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Exclusivo «Terra Forte»: Após sair da prisão, Rufino é agredido no casamento de Flor e Sammy

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  • Hoje às 10:35
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Em «Terra Forte», passaram três anos....

 Rufino (Vitor Norte) sai da prisão, suspirando por não ter ninguém à sua espera. Delfina (Elsa Galvão) surge subitamente, dizendo a Rufino ter vindo buscá-lo para seguirem de imediato para o casamento de Flor (Benedita Pereira) .

 Álvaro (José Wallenstein) fica furioso ao ver Rufino, esmurrando-o a criticá-lo por estar ali quando esteve envolvido na morte de Duda. O ambiente fica tenso.

Rufino volta a pedir desculpa a Álvaro pelos seus erros do passado, com Álvaro a vincar que nunca o vai perdoar pela morte do filho. Rufino segue desolado para o Ninho. Rosa Maria pede a Álvaro para se conter e não estrague aquele dia. Rosinha, Dudu e Dani pedem a Flor para atirar o bouquet para amenizar o ambiente. É Sónia quem apanha o bouquet.

Delfina conforta Rufino a dizer que ele merece ser perdoado depois de tudo o que fez, tendo mesmo passado três anos na cadeia a pagar por isso. Rufino agradece a Delfina pelo seu apoio, Delfina sorri-lhe terna. Rufino olha surpreso para Delfina a revelar ser a nova presidente do Ninho.

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