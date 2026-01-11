Exclusivo «Terra Forte»: Armando descobre a verdade sobre Vivi

Terra Forte

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) diz a Jennifer que o melhor será ir-se embora se Armando (Ricardo Carriço) continuar a insistir em ter alguma coisa com ela. Estaca aflita por Armando a apanhar a falar em português de Portugal.

Vivi tenta disfarçar a Armando que se sente mais à vontade a falar em brasileiro com ele. Armando corta a dizer ter a certeza de que ela lhe está a esconder alguma coisa, querendo saber a verdade agora.

Vivi diz a Armando perceber que ele esteja zangado consigo por lhe andar a esconder coisas, achando que o melhor é mesmo ir-se embora dali. Armando e Jennifer olham-se desnorteados.

Armando lastima-se de estar a ser enganado por Vivi depois de finalmente ter conhecido alguém com quem achava que podia ser feliz. Jennifer diz a Armando que Vivi continua a ser alguém em quem ele pode apostar num futuro. Armando pressiona Jennifer para lhe contar o que sabe dela. Armando insiste com Jennifer para que não o deixe perder Vivi quando ela própria lhe diz que ela é uma pessoa confiável. Jennifer revela que Vivi é procurada pela polícia, Armando fica espantado.

Armando está pasmo por Jennifer já lhe ter contado que Vivi fingiu a sua própria morte para conseguir ajudar a família com o dinheiro dos seguros, com ambos a concordar que isso mostra o quanto ela se preocupa com os outros.

Armando insiste de pronto com Vivi para que fique dizendo não querer saber o que ela esconde. Vivi hesita. Armando diz a Vivi que não a vai forçar a contar os seus segredos, salientando que sempre viu nela alguém em quem pode confiar plenamente, deixando ao arbítrio dela contar-lhe o que esconde quando sentir que pode confiar nele. Vivi acede ficar.

Jennifer nega comprometida a Vivi ter contado o que seja sobre ela a Armando, com Vivi a dizer-lhe que já decidiu que vai continuar lá em casa. Jennifer insinua que o amor entre ela e Armando falou mais forte. Vivi sorri atrapalhada.

