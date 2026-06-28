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Exclusivo «Terra Forte»: Armando morre

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  • Hoje às 09:41
Exclusivo «Terra Forte»: Armando morre - TVI
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Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) elogia o trabalho de Luzilei, dizendo ser pessoas como ele que precisa para o futuro se lhe acontecer alguma coisa. Iago chega, dizendo a Armando que trouxe o documento que ele lhe pediu para tratar. Armando, assentindo a Iago que o testamento está como ele pretendia, diz querer já assiná-lo para deixar aquele assunto tratado.

Armando recebe chamada de Jennifer a avisá-lo que Luna desapareceu no hospital e Vivi (Sofia Nicholson) desmaiou. Armando fica de imediato muito preocupado. Armando está cada vez mais apreensivo por tudo indicar que Luna foi mesmo raptada por terem deixado uma mochila no carrinho de bebé para fingirem o peso da menina. Armando começa a sentir-se mal, desapertando o colarinho.

Armando, a sentir-se mal, diz a Álvaro (José Wallenstein) precisar já de ir para o hospital para ver se encontra Luna e socorrer Vivi. Álvaro segue-o preocupado. Armando pede desesperado a Luzilei para ligar para a polícia para reportar o desaparecimento de Luna. Sente nova tontura, mas sai na mesma para ir para o hospital. Álvaro vai atrás dele. Álvaro tenta acalmar Armando, que continua aflito com o desaparecimento de Luna, dizendo estar convicto que alguém fez aquilo para lhe pedir dinheiro pelo resgate ela. Armando volta a sentir-se mal e cai desamparado no chão.

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Álvaro diz a Luzilei par chamar uma ambulância, achando que Armando acabou de ter um enfarte. Glória, Delfina, Rufino e Sónia vêm do Ninho, intrigados por estar ali uma ambulância. Glória vai ter com Álvaro, que lhe conta a chorar copiosamente que Armando teve um enfarte e morreu á sua frente.

Médico diz a Álvaro que não podia ter feito nada para evitar aquilo, Álvaro permanece destroçado. Luzilei conta aos restantes que Armando morreu, todos esboçam ar consternado. Glória, Delfina, Rufino e Sónia vêm do Ninho, intrigados por estar ali uma ambulância. Glória vai ter com Álvaro, que lhe conta a chorar copiosamente que Armando teve um enfarte e morreu à sua frente. Médico diz a Álvaro que não podia ter feito nada para evitar aquilo, Álvaro permanece destroçado. Luzilei conta aos restantes que Armando morreu, todos esboçam ar consternado. Glória puxa Álvaro para o Super Luso dizendo que ele precisa de se acalmar. Pensam apreensivos como vão ter coragem de contar da morte de Armando a Vivi. Rufino, Delfina Sónia continuam chocados com a morte de Armando. Delfina diz que aquilo serve como aviso que não é por se ter muito dinheiro que se consegue escapar à morte. Rosa Maria chega com Flor, correndo disparada para o Super Luso, com receio que aconteça alguma coisa a Álvaro também por o melhor amigo dele ter morrido à sua frente. Todos pensam se Vivi já saberá da morte de Armando, concordando que ainda ninguém deve ter tido coragem para lhe contar. Delfina voluntaria-se para o fazer e contar a Vivi que a vida de rica que ela levava vai acabar. Todos a olham reprovadores. Começa a levantar-se vento. 

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