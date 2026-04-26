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Exclusivo «Terra Forte»: Armando pede Vivi em casamento

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:34
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Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson)  vem do interior de roupão com Armando (Ricardo Carriço), sorrindo feliz por estarem finalmente juntos, dizendo que as coisas entre eles aconteceram quando tinham de acontecer.

Vivi diz a Armando estar ansiosa para que Marcus (Vitor Hugo) seja apanhado, estando com muita pena de Glória (Maria João Pinho). Jennifer sorri radiante por os ver juntos.

Armando diz a Vivi querer mesmo avançar para o próximo passo de se casarem.

Recorde-se que Armando nunca desistiu de Vivi:

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