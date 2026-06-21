Exclusivo «Terra Forte»: Caio rapta Luna a mando de Cobra

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) explica a Jennifer que pretende levar Luna ao hospital para saber se ela é compatível com Dudu (Tomás Taborda). Jennifer refere que Vivi (Sofia Nicholson) não a avisou de nada, com Babi a cortar a dizer não ter de lhe dar justificações.

Armando (Ricardo Carriço) insiste com Vivi ser óbvio que o juiz vai optar que sejam eles a ficar com Luna por terem uma situação financeira mais confortável que Eva e Joana. Vivi recebe chamada de Jennifer, ficando aflita por ela lhe contar que Babi está lá em casa para levar Luna. Jennifer avisa Vivi que Babi apareceu lá em casa para levar Luna. Vivi pede aflita a Jennifer que não deixe Babi levar Luna. Armando toma as rédeas da situação, dizendo a Jennifer que acompanhe Babi com Luna ao hospital. Jennifer assente tensa a Armando dizer a Babi que vai com ela e Luna ao hospital para não as perderem de vista. Babi pergunta a Jennifer se ainda não tem a filha pronta para sair. Babi esboça ar satisfeito por Jennifer lhe dizer que recebeu ordens de Vivi para acompanhá-la ao hospital com Luna. Babi liga para Caio, contando-lhe que vai agora ao hospital com Luna para saber se ela é compatível com Dudu.

Caio (Bruno Cabrerizo) diz a Cobra que não vai perder mais tempo em roubar Luna a Babi por ela estar a querer usar a filha como cobaia.

Babi chega com Luna e Jennifer ao hospital, ficando irritada por ver uma fila tão grande de voluntários. Vivi surge a dizer a Jennifer que veio ali para se certificar que Luna somente vai dar sangue para análises. Vemos Caio disfarçado a observar Luna, à espera do momento certo para roubar a bebé.

Vivi conta a Jennifer que Eva pretende lutar com ela em tribunal pela guarda de Luna. Babi aproxima-se, ficando surpresa por ver ali a mãe. Caio continua a controlar todas as movimentações. Babi diz a Vivi ir aproveitar ela ter vindo para ir tratar de uns assuntos, despedindo-se com frieza de Luna. Vivi e Jennifer olham-na chocadas. Caio recebe chamada de Babi, negando poder ir ter com ela. Vivi regressa com Luna e pede a Jennifer que vigie a bebé enquanto vai à casa de banho. Uma confusão irrompe quando Dina questiona a ausência de pagamento pela doação, distraindo todos. Aproveitando o caos, Caio aproxima-se discretamente, atrai Luna com um peluche e sai com ela sem ser notado. Vivi e Jennifer permanecem focadas no escândalo, sem perceber o desaparecimento.

Caio afasta-se rapidamente com Luna meio oculta no seu casaco.

Vivi e Jennifer procuram Luna em pânico no meio das pessoas. Ao reencontrarem o carrinho, descobrem-no vazio, com uma mochila no lugar da criança. Em choque, Vivi desmaia, enquanto Jennifer, desesperada, tenta reanimá-la e faz uma chamada trémula.

Caio chega com Luna à roulotte. Certifica-se que ninguém o está a ver e entra. Caio confirma a Cobra que Luna está com ele e exige a retirada imediata da criança. Recusa ser ele a levá-la, temendo levantar suspeitas, e faz um ultimato: ou Cobra providencia o transporte, ou Luna será devolvida à mãe. Caio aceita o plano do helicóptero, consciente de que é a única forma discreta de fazer Luna desaparecer.