Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) olha apreensivo para Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer-lhe achar que Vivi (Sofia Nicholson) sabe tudo sobre os filhos deles e do seu caso com Manuel (António Capelo), e terem já de acabar com ela.

Cobra diz a Maria de Fátima achar que Vivi não sabe do relacionamento deles, mas ser plausível que ela saiba que ela era amante de Manuel e que pense que os filhos dela são dele. Maria de Fátima diz aflita que aquilo pode dar cabo de tudo que construíram.

Cobra avisa Maria de Fátima que todas as suspeitas vão recair sobre ela se acontecer alguma coisa a Vivi depois da guerra aberta que ela tem com Marcus. Maria de Fátima diz não estar a ver outra alternativa.

Maria de Fátima diz achar que Vivi pode ter a ideia de lhe pedir dinheiro devido à situação precária da família. Cobra avisa-a que Vivi pode querer também acabar com ela, mesmo não tendo nada a ganhar com isso.

Maria de Fátima fica ainda mais preocupada por Cobra lhe contar que Sammy (José Fidalgo) ficou com o caso da Komibem na procuradoria. Cobra diz a Maria de Fátima que têm de ter muito cuidado se avançarem para a ideia de matarem Vivi por não poderem ficarem associados a isso.

Recorde-se que Cobra é o grande cúmplice de Maria de Fátima: