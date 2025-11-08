Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 36min
Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) olha apreensivo para Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer-lhe achar que Vivi (Sofia Nicholson) sabe tudo sobre os filhos deles e do seu caso com Manuel (António Capelo), e terem já de acabar com ela.

Cobra diz a Maria de Fátima achar que Vivi não sabe do relacionamento deles, mas ser plausível que ela saiba que ela era amante de Manuel e que pense que os filhos dela são dele. Maria de Fátima diz aflita que aquilo pode dar cabo de tudo que construíram.

Cobra avisa Maria de Fátima que todas as suspeitas vão recair sobre ela se acontecer alguma coisa a Vivi depois da guerra aberta que ela tem com Marcus. Maria de Fátima diz não estar a ver outra alternativa.

Maria de Fátima diz achar que Vivi pode ter a ideia de lhe pedir dinheiro devido à situação precária da família. Cobra avisa-a que Vivi pode querer também acabar com ela, mesmo não tendo nada a ganhar com isso.

Maria de Fátima fica ainda mais preocupada por Cobra lhe contar que Sammy (José Fidalgo) ficou com o caso da Komibem na procuradoria. Cobra diz a Maria de Fátima que têm de ter muito cuidado se avançarem para a ideia de matarem Vivi por não poderem ficarem associados a isso.

Recorde-se que Cobra é o grande cúmplice de Maria de Fátima: 

Terra Forte

Terra Forte: Dani aperta o cerco à mãe, Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Cobra tenta manipular Sammy 

Terra Forte
Ontem

Maria de Fátima fica a tremer: «Há uma coisa que a Flor me disse que não me sai da cabeça»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Marcus faz uma declaração emocionada sobre as mortes que causou

Terra Forte
Ontem

Terra Forte - O que ainda não se sabia sobre Sammy: «Ele é dos mais poderosos»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
2

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Ontem
3

Air fryer: a função escondida que facilita (muito) a vida na cozinha

Ontem
4

Pensada ao detalhe: as fotos da festa de aniversário da filha mais velha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo

25 mar 2024
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

A Protegida
Ontem

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Ontem

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Ontem

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
qui, 6 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Hoje

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Ontem

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Ontem

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
qui, 6 nov

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

qui, 6 nov

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

qui, 6 nov
Mais Fora do Ecrã