Exclusivo «Terra Forte»: Desesperado, Álvaro recorre a Rosa Maria para 'salvar' Glória

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) vem até casa de Rosa Maria (Custódia Gallego) para lhe trazer comida, dizendo que foi Rosa Maria (Custódia Gallego) quem lhe pediu aquilo por saber que ela está doente. Rosa Maria olha surpresa para Álvaro a pedir-lhe para falarem. Álvaro (José Wallenstein) diz a Rosa Maria ter vindo ali falar com ela sobre Glória, achando que a irmã precisa do apoio ela. Rosa Maria olha-o atónita. Rosa Maria diz a Álvaro não ter pena nenhuma de Glória por ela ter errado muito ao andar com o marido da melhor amiga. Álvaro suplica-lhe que fale com Glória, dizendo estar com receio que ela cometa alguma loucura por estar a sentir-se carregada de culpa. Álvaro diz a Rosa Maria que sabe que não é a pessoa certa para falar com Glória por ser muito bruto, sabendo que ela lhe saberá dar bons conselhos e evitá-la de cometer suicídio. Rosa Maria acaba por aceder. Álvaro beija-a grato, deixando-a pasma.
Glória diz a Rosa Maria saber que não agiu bem ao ser amante de Marcus durante tantos anos, mas defende-se que ao menos conseguiu salvar aquele casamento dele com Vivi (Sofia Nicholson), que caso contrário já teria acabado há muito tempo. Rosa Maria olha-a surpresa. Glória defende-se a Rosa Maria que foi ela quem conseguiu evitar o divórcio de Marcus com Vivi, dizendo que foi a pensar nela que sempre impediu que Marcus a deixasse, o que iria acontecer se ele arranjasse outra mulher por ele estar farto de Vivi. Rosa Maria insinua que Marcus pode ter matado Vivi nesse caso. Glória sai irritada.