Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Desesperado, Álvaro recorre a Rosa Maria para 'salvar' Glória

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:17
Exclusivo «Terra Forte»: Desesperado, Álvaro recorre a Rosa Maria para 'salvar' Glória - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) vem até casa de Rosa Maria (Custódia Gallego) para lhe trazer comida, dizendo que foi Rosa Maria (Custódia Gallego) quem lhe pediu aquilo por saber que ela está doente. Rosa Maria olha surpresa para Álvaro a pedir-lhe para falarem. Álvaro (José Wallenstein) diz a Rosa Maria ter vindo ali falar com ela sobre Glória, achando que a irmã precisa do apoio ela. Rosa Maria olha-o atónita. Rosa Maria diz a Álvaro não ter pena nenhuma de Glória por ela ter errado muito ao andar com o marido da melhor amiga. Álvaro suplica-lhe que fale com Glória, dizendo estar com receio que ela cometa alguma loucura por estar a sentir-se carregada de culpa. Álvaro diz a Rosa Maria que sabe que não é a pessoa certa para falar com Glória por ser muito bruto, sabendo que ela lhe saberá dar bons conselhos e evitá-la de cometer suicídio. Rosa Maria acaba por aceder. Álvaro beija-a grato, deixando-a pasma.

Glória diz a Rosa Maria saber que não agiu bem ao ser amante de Marcus durante tantos anos, mas defende-se que ao menos conseguiu salvar aquele casamento dele com Vivi (Sofia Nicholson), que caso contrário já teria acabado há muito tempo. Rosa Maria olha-a surpresa. Glória defende-se a Rosa Maria que foi ela quem conseguiu evitar o divórcio de Marcus com Vivi, dizendo que foi a pensar nela que sempre impediu que Marcus a deixasse, o que iria acontecer se ele arranjasse outra mulher por ele estar farto de Vivi. Rosa Maria insinua que Marcus pode ter matado Vivi nesse caso. Glória sai irritada.

 

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Glória foge em lágrimas depois de ser desmascarada

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Maria de Fátima prepara-se para fazer o impensável, quando percebe que Flor está acordada

Terra Forte
sex, 26 dez

Terra Forte: Armando sente-se culpado pela morte de Vivi

Terra Forte
sex, 26 dez

Terra Forte- Maria de Fátima assume a Sammy: «Tenho contas para acertar com ela»

Terra Forte
sex, 26 dez

Terra Forte: Flor fica confusa ao saber que Maria de Fátima a salvou

Terra Forte
sex, 26 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 26 dez
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Hoje
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
2

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

A Protegida
qua, 24 dez
3

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
qua, 26 nov
4

Filha Fernanda Serrano

sex, 19 dez
5

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

A Protegida
sex, 26 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy vive tormento às mãos de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 26 dez

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

sex, 26 dez

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

sex, 26 dez

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

A Protegida
sex, 26 dez
FORA DO ECRÃ

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Hoje

Atriz conhecida comove fãs com conversa da filha: «Não me poderia fazer mais sentido»

Cacau
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Segredo de Flor e António ameaça separar Rosinha e Dudu

Ontem

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

sex, 26 dez

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

«Primeiro presente»: Com apenas 2 anos, filha de Rita pereira recebe presente inesquecível este Natal

sex, 26 dez
Mais Fora do Ecrã