Exclusivo «Terra Forte»: Dudu finge desmaio perante a mãe

Dani (Camy Ribau) diz a Dudu (Tomás Taborda) para ir para o antigo quarto de Maria de Fátima, para que possam falar com a mãe à vontade. Dudu volta a espirrar, deixando Dani preocupada.

Dani avisa Maria de Fátima (Rita Pereira) de que Dudu está à sua espera para falar com ela, mas garante à mãe que ainda não lhe contou a sua verdadeira identidade.

Quando Maria de Fátima e Dani chegam junto de Dudu, ficam aflitas ao encontrá-lo desmaiado no chão. Maria de Fátima pede a Dani que chame uma ambulância e tenta acordá-lo. Ao ouvi-la chamar-lhe «filho», Dudu abre os olhos e revela que queria que ela confessasse ser a sua mãe.

Maria de Fátima olha, irritada, para os filhos. Dudu revela que já sabe, através de Dani, toda a história relacionada com o regresso da mãe. Elogia-a por ter desistido dos seus planos para o poder ajudar e dá-lhe um abraço sentido, enquanto Dani assiste à cena, tensa.

Maria de Fátima admite então aos filhos que regressou para se vingar de todos os que a prejudicaram, mas acabou por perceber que nada disso fazia sentido. Considera que foi uma força de Deus que a fez regressar para poder ajudar Dudu.

Por fim, Maria de Fátima aceita ficar a viver na mansão até Dudu ser operado.