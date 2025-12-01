Exclusivo «Terra Forte»: Filhos de Marcus tentam impedir que ele fique com tudo

Em «Terra Forte», Eva (Josefine Winkler), Vini (Gustavo Alves) e mormente Kadu (Vicente Ramirez) estão muito tristes por continuarem sem saber onde está Bingo, com Kadu a dizer que Vivi (Sofia Nicholson) nunca os vai perdoar se ele desaparecer. Glória diz-lhes terna para irem jantar. Eva disfarça atrapalhada a Marcus (Vitor Hugo) que Babi (Melissa Matos) vai ficar a dormir em casa de uma amiga. Eva, Kadu e Vini agradecem a Glória por todo o apoio que está a dar à família. Marcus assiste derretido à cena.

Marcus beija GLória (Maria João Pinho) a dizer estar nas nuvens por perceber como ela daria uma óptima mãe de família, dizendo que ainda pretende ter um filho com ela. Glória sorri embevecida.

Vini diz irritado a Eva que Babi não merece receber o dinheiro de Vivi por não se importar com a família, mas acalma-se por Eva dizer que Babi não dormiu em casa para perceber como podem impedir que Marcus fique com o dinheiro todo a seu cargo. Kadu sai para ir procurar Bingo, Vini vai com ele. Eva fica a ver se há novidades nas redes sobre Bingo.