Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confessa a custo a António (Joao Catarré) que Maria de Fátima (Rita Pereira) a a tem andado a chantagear, tendo muito receio que ele não a perdoe se souber o que aconteceu. António olha-a tenso e expectante. Flor diz a António que o que sucedeu é muito grave por que vai afetar toda a família, acabando por confessar ao marido que o traiu. Antonio olha-a arrasado. Flor confirma a António que o traiu com Sammy (José Fidalgo), defendendo-se que precisava de descobrir como teria sido a sua vida se tivesse ficado com ele.
António exige a Flor uma resposta clara sobre se ainda sente alguma coisa por Sammy. Flor fica pensativa. Flor acaba por dizer a António achar que o ama tanto a ele como a Sammy. Antonio olha-a surpreso. António questiona magoado Flor se só continua com ele por uma questão de culpa. Flor olha-o confusa. António explica a Flor que ela pode somente continuar consigo por se sentir em divida com ele por Ihe ter salvado a vida. Flor vinca que isso não é verdade, dizendo ser mesmo verdade amá-lo. Flor diz a António que errou ao trai-lo, mas não o conseguiu evitar, salientando saber que ele no seu lugar nunca lhe faria isso por ser alguém de fortes convicções morais. António suspira. Flor diz a António que aquela decisão de contar a verdade partiu dela mesmo por achar que ele acabaria por descobrir tudo mais cedo ou mais tarde. Flor diz que Sammy também se arrependeu de se terem envolvido por ser alguém de bons valores. António discorda a dizer que isso não o impediu de se envolver com uma mulher casada. António diz a Flor que apesar de ela o ter traído, continua a amá-la.
Flor diz ser exatamente esse o ponto onde quer chegar, referindo que não conseguimos mandar nos sentimentos. António olha-a incomodado. Flor aproxima-se de António a asseverar-lhe ser mesmo com ele que quer ficar. António afasta-se, a dizer ter de pensar em tudo o que aconteceu. Flor esboça ar desolado.