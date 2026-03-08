Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:28
Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confessa a custo a António (Joao Catarré) que Maria de Fátima (Rita Pereira) a a tem andado a chantagear, tendo muito receio que ele não a perdoe se souber o que aconteceu. António olha-a tenso e expectante. Flor diz a António que o que sucedeu é muito grave por que vai afetar toda a família, acabando por confessar ao marido que o traiu. Antonio olha-a arrasado. Flor confirma a António que o traiu com Sammy (José Fidalgo), defendendo-se que precisava de descobrir como teria sido a sua vida se tivesse ficado com ele.

António exige a Flor uma resposta clara sobre se ainda sente alguma coisa por Sammy. Flor fica pensativa. Flor acaba por dizer a António achar que o ama tanto a ele como a Sammy. Antonio olha-a surpreso. António questiona magoado Flor se só continua com ele por uma questão de culpa. Flor olha-o confusa. António explica a Flor que ela pode somente continuar consigo por se sentir em divida com ele por Ihe ter salvado a vida. Flor vinca que isso não é verdade, dizendo ser mesmo verdade amá-lo. Flor diz a António que errou ao trai-lo, mas não o conseguiu evitar, salientando saber que ele no seu lugar nunca lhe faria isso por ser alguém de fortes convicções morais. António suspira. Flor diz a António que aquela decisão de contar a verdade partiu dela mesmo por achar que ele acabaria por descobrir tudo mais cedo ou mais tarde. Flor diz que Sammy também se arrependeu de se terem envolvido por ser alguém de bons valores. António discorda a dizer que isso não o impediu de se envolver com uma mulher casada. António diz a Flor que apesar de ela o ter traído, continua a amá-la.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Flor diz ser exatamente esse o ponto onde quer chegar, referindo que não conseguimos mandar nos sentimentos. António olha-a incomodado. Flor aproxima-se de António a asseverar-lhe ser mesmo com ele que quer ficar. António afasta-se, a dizer ter de pensar em tudo o que aconteceu. Flor esboça ar desolado.

 

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: De arma na mão, Rufino quer a verdade a bem ou a mal

Terra Forte
sex, 6 mar

Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e oferece a casa a Flor?

Terra Forte
sex, 6 mar

Terra Forte: Rufino vai em busca de Marcus… e tem uma arma

Terra Forte
sex, 6 mar

Terra Forte- Kadu convence os irmãos de que Vivi pode estar viva

Terra Forte
sex, 6 mar

Terra Forte- Maria de Fátima declara-se a Cobra: «Estou preparada para largar o Sammy e ficar contigo»

Terra Forte
sex, 6 mar
Mais Terra Forte

Mais Vistos

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
1

De coração partido, Sara Prata deixa apelo que deve deixar todos a pensar: "Não aponto o dedo a ninguém..."

ter, 10 fev
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
Hoje
3

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
4

Sensual, Olívia Ortiz posa em lingerie: «Um arraso»

Queridos Papás
12 set 2023
5

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Amor à Prova
qui, 5 mar

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
sex, 6 mar

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
sex, 6 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
sex, 6 mar

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

sex, 6 mar
FORA DO ECRÃ

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Hoje

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
sex, 6 mar

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

sex, 6 mar

Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

qui, 5 mar

Sara Barradas mostra casa nova e Rita Pereira descobre coincidência inesperada

qui, 5 mar
Mais Fora do Ecrã