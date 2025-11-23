Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 5min
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência - TVI
Em «Terra Forte», paramédicos entram de urgência no hospital com Flor (Benedita Pereira), que continua em estado muito crítico por ter sofrido uma concussão grave e ter ficado sem respirar dois minutos. António (João Catarré) fica a vê-los afastar-se com ar arrasado. Equipa médica analisa Flor, que continua em risco grave por falência dos órgãos. Todos a olham com muitas reservas.

Maria de Fátima (Rita Pereira) entra disparada no hospital com Sammy (José Fidalgo), exigindo autoritária a uma enfermeira querer saber já notícias de Flor. Enfermeira olha-a atónita.

Seguem na direção de António, que está a falar com o médico. Maria de Fátima continua a exigir à beira do descontrolo ao médico querer saber notícias de Flor. Médico somente lhe diz que trará novidades quando a situação de Flor evoluir. Maria de Fátima fica a pedir a Deus que Flor sobreviva àquilo para lhe poder mostrar quem é. Maria de Fátima continua inconformada por não saberem novidades de Flor, que já está a ser operada, dizendo a António não perceber a placidez dele.

Rosa Maria (Custódia Gallego) chega com os netos, contando que está tudo lá fora cheio de jornalistas para saberem de Flor. Maria de Fátima sai irritada. Jornalistas carregam sobre Maria de Fátima mal a veem chegar, questionando-a como foi para ela salvar a sua irmã e rival.

Médicos estão a operar Flor. As máquinas começam a apita a avisar do estado crítico de Flor. A expressão de todos torna-se carregada. O coração de Flor deixa de bater. A equipa médica faz o possível para a salvar.

Todos ouviram o sinal de alarme das máquinas, ficando em silencio tenso. Rosa Maria espreita lá para fora a ouvir

Maria de Fátima a discutir com os jornalistas, meneando a cabeça. Maria de Fátima recrimina os jornalistas por acharem que há alguma rivalidade entre ela e Flor, dizendo ter tornado claro hoje que isso não sucede por ter sido ela que a salvou. Todos se calam a dar-lhe razão.

Todos aguardam tensos uma reação de Flor à adrenalina que lhe administraram. O coração de Flor volta a bater, todos esboçam ar aliviado.

Rosa Maria critica o que Maria de Fátima fez de enfrentar os jornalistas. Maria de Fátima critica-a por não ver tudo o que já fez por Flor, dizendo ser óbvio que ela não a vê mesmo como filha. Rosa Maria acusa o toque. Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) abraçam a mãe, deixando-a reconfortada. Magui (Matilde Serrasqueiro) está desconfiada. Médico informa a família que conseguiram salvar Flor, mas ela continua em risco de vida. Todos esboçam um misto de alívio com apreensão.

Recorde-se que Flor estava decidida em lutar pela fortuna:

