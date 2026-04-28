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Exclusivo «Terra Forte»: Flor e Sammy casam

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  • Há 1h e 21min
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Em «Terra Forte», passaram-se três anos na história…

Vemos Rosinha (Francisca Salgado) e Rosa Maria (Custódia Gallego) muito bem vestidas a falarem de Flor (Benedita Pereira) estar a atrasar-se para aquele grande dia.

Flor acaba de ser arranjada pela maquilhadora, percebendo-se agora que ela vai casar. Flor agradece a todos por estarem presentes naquele dia tão especial, ainda que continue com dúvidas de ir dar aquele passo. Rosa Maria e Rosinha insistem que ela merece voltar a ser feliz.

Armando e Álvaro (José Wallenstein) já estão à porta da igreja à espera da noiva, com Álvaro a insistir com Armando que deviam pensar em fazerem um casamento conjunto, apesar de ele já se ter casado com Vivi pelo civil, admitindo querer pedir Rosa Maria em casamento, mostrando o anel que já comprou para ela. Flor chega com a família, continuando hesitante a pensar se deve mesmo fazer aquilo.

Todos estão sentados a aguardar a entrada de Flor na igreja, onde o noivo já a espera. Este vira-se, desvendando-se agora que é com Sammy (José Fidalgo) que Flor se vai casar, não se vendo sinal de António. Carla insiste com José para tentar fingir estar feliz, dizendo que António iria aprovar aquele matrimónio se estivesse ali com eles. José assente angustiado. Sammy, em rejúbilo de felicidade, promete a Flor continuar a fazer tudo para a fazer muito feliz.

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Sammy mete a aliança no dedo de Flor, prometendo fazer dela uma mulher muito feliz. Os noivos beijam-se, todos aplaudem. Sammy e Flor saem da igreja. Todos lhe atiram as tradicionais pétalas misturadas com arroz. Flor e Sammy sorriem felizes.

Sammy e Flor arrancam no carro para irem em lua-de-mel. Todos lhe acenam. Sammy e Flor concordam ter sido boa ideia terem prescindido de fazer copo de água e seguirem diretos para a lua-de-mel. Flor admite a Sammy que ainda continua a pensar em António, com Sammy a dizer compreender isso e nunca a ir julgar, mas ser a altura de voltarem a ser felizes. Flor sorri e beijam-se apaixonados.

Recorde-se que antes de Flor cair do cruzeiro, o casal esteve noivo:

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