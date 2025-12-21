Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Flor está fora de perigo e de regresso a casa

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:00
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) chega a casa com António (João Catarré) , José (Paulo Calatré) e Carla (Marina Albuquerque). Susette (Inês Faria), Leumi (Cassiano Carneiro), Magui (Matilde Serrasqueiro), Rosinha (Francisca Salgado) e Rosa Maria (Custódia Gallego) esperam-na, com as filhas a abraçarem felizes a mãe. Flor sorri enternecida.

 Flor levanta-se a custo da cadeira-de-rodas. Rosa Maria diz-lhe que Maria de Fátima teve de ir à Açoreana por ter de contratar um novo assistente. Dudu vem de dentro com Dani, trocando um olhar com Rosinha. Flor repara. Flor pergunta por Sammy (José Fidalgo), deixando António muito incomodado. Flor disfarça rapidamente que não queria nada dele, beijando António para amenizar. Fica um ambiente tenso. Leumi diz a Susette que o ambiente lá em casa está ao rubro por Flor não ter resistido a perguntar por Sammy, o que deixou António notoriamente preocupado. Ambos concordam que Flor tem um grande dilema pela frente por poder ainda amar Sammy, mas ter constituído uma família feliz com António e estar visivelmente bem com ele.

Todos contam divertidos a Flor que Rosinha e Magui se mudaram para o quarto dela enquanto esteve fora para António não sentir tanto a falta dela. Dudu dá a mão a Rosinha a dizer ser por aquelas atitudes que gosta tanto dela. Flor fica a olhá-los muito séria.

 Dani dá a mão também a Rosinha para disfarçar o deslize de Dudu com ela. Flor permanece desconfiada. Maria de Fátima (Rita Pereira) chega e vai abraçar de imediato Flor. Sorriem com cumplicidade uma para a outra. Carla diz a Flor que ela é mesmo protegida, conseguindo ver pela aura dela isso, dizendo que ela é bem azulada. Maria de Fátima pergunta a Carla de que cor é a sua, Carla disfarça não estar a conseguir ver bem, todos sorriem. António pede aos jovens que vão com ele à biblioteca. Maria de Fátima diz a Flor terem de falar sobre o dinheiro da família. Maria de Fátima insiste com Flor querer tratar já de fazer as partilhas com ela por o acidente dela lhe ter feito ver como a vida é frágil, argumentando que alguma coisa pode acontecer a alguma delas e ser melhor que os filhos delas um dia não entrem em guerras. Flor acaba por concordar. Maria de Fátima diz a Flor querer dividir tudo igualitariamente com ela, podendo pedir ao advogado para tratar dos papéis se ela estiver de acordo. Flor assente, ficando sem palavras quando vê Sammy a chegar. Sammy vai beijar Maria de Fátima de imediato para disfarçar o momento. Maria de Fátima fica desconfiada. Sammy diz que Flor precisa agora de paz e amor na sua vida depois do acidente que teve, Maria de Fátima olha-o desconfiada. Maria de Fátima diz à família querer que o acidente de Flor sirva para começarem uma nova etapa nas vidas deles, passando a serem uma única família, todos concordam. Maria de Fátima revela à irmã que vão dar um passeio no seu iate, o Fatinha, para comemorar a recuperação dela.

