Exclusivo «Terra Forte»: Flor, Sammy e António reencontram Dudu e Rosinha e vivem momento de emoção

Flor (Benedita Pereira), Sammy (José Fidalgo) e António (João Catarré) entram apressados à procura de Dudu. Álvaro (Pedro Barroso) informa-os de que ele está na biblioteca com Rosinha.

Dudu confidencia a Rosinha que duvida que tenha sido por causa de Maria de Fátima (Rita Pereira) que Sammy e Flor se separaram. Recorda que ambos sabem que foi Flor quem decidiu terminar a relação quando António regressou com Débora.

Ao encontrarem os filhos, Sammy e Flor abraçam Dudu e Rosinha, aliviados por os verem de volta. António permanece a assistir à distância.

Entretanto, Rosa Maria (Custódia Gallego) e Glória (Margarida Marinho) tentam disfarçar o facto de Álvaro e José terem acabado de ter uma ideia relacionada com a ajuda que Carmen poderá dar a Dudu.

Flor avisa Dudu e Rosinha de que os dois não vão escapar a uma grande repreensão, depois de terem desaparecido e feito a família andar à sua procura durante vários dias. Os dois ficam surpreendidos ao perceberem que eles já sabem que viajaram para Buenos Aires.

Flor olha irritada para Sammy e António quando estes desvalorizam a viagem e defendem que o mais importante é que Dudu e Rosinha tenham regressado bem. Incomodada com a proximidade entre os dois, Flor afasta-se, dizendo que não quer assistir àquela «amizade surpreendente».

Rosinha pede a Flor para ir com ela para casa, deixando a mãe surpreendida. Mais tarde, agradece a Sammy por toda a preocupação que demonstrou com eles e admite, perante António, que precisa de mais tempo para o perdoar.

António diz que vai ter com Débora, enquanto Sammy o aconselha a dar-lhe um tratamento especial. Dudu observa, pasmado, a cumplicidade entre os dois.