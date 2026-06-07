Exclusivo «Terra Forte»: José e Carla decidem separar-se

Em «Amor à Prova», José (Paulo Calatré) diz a Carla (Marina Albuquerque) que os vê cada vez mais distantes um do outro, achando que têm de ter uma conversa séria sobre o casamento deles. José insiste com Carla que ela de concordar que o casamento deles tem vindo a morrer aos poucos desde que saíram dos Açores. Carla diz, no entanto, gostar da ideia de saber que pode contar com ele. José contrapõe onde fica ali a paixão. Carla acaba por admitir a José saber que o clima entre eles já deixou de ter romantismo depois de todos aqueles anos juntos. José admite a Carla sentir-se atraído por outra pessoa, mas assevera-lhe que nunca a traiu, perguntando-lhe se não será melhor separarem-se. Carla fica pensativa. Carla diz a José não estar preparada para a ideia de o perder, mas acaba por interpretar a sua possível ida para São Paulo como um sinal de que o destino deles deve mesmo seguir caminhos diferentes e se devem mesmo divorciar. José fica atónito com a leveza de Carla.
Carla conta a Flor que José acabou de lhe pedir o divórcio, e está contrariamente ao que pensava muito feliz com a perspetiva de estar livre para conhecer outras pessoas. Flor olha cética para Carla a negar que vá ter ciúmes de José quando o vir com outra mulher.
Recorde-se que José já tinha manifestado esta vontade a Glória: