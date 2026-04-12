Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) diz a Vivi (Sofia Nicholson) que também vai ajudá-la a separar-se de Marcus (Vitor Hugo). Vivi volta a agradecer-lhe por tudo que faz por ela. Aproximam-se prestes a beijarem-se quando Moreira toca à porta. Moreira desmaia ao ver Vivi à sua frente. Vini, Eva, Babi, Mané e Joana já estão com Vivi e Armando a tentarem arrastar Moreira para dentro de casa, mas não conseguem. Armando diz ser melhor ir pedir ajuda também a Luzilei, Vivi concorda. Já com a ajuda de Luzilei, todos conseguem arrastar Moreira para dentro de casa. Moreira recobra os sentidos, dizendo a Vivi que está muito feliz por ela estar viva, pedindo que a deixe abraçá-la. Moreira explica que fugiu disparado de ao pé de Maria de Fátima (Rita Pereira) por que ela estava completamente descontrolada por Sammy (José Fidalgo) a ter deixado, dizendo que ainda conseguiu perceber que Sammy descobriu coisas muito graves sobre a patroa. Vivi olha-o surpresa.

Vivi acaba por admitir incomodada a Moreira que sabia que Maria de Fátima tinha sido amante de Manuel (António Capelo), com Moreira a dizer perceber agora a guerra entre ela e a patroa. Moreira diz a Vivi que achou que Maria de Fátima está com real receio de perder tudo o que tem. Moreira e Vivi ficam intrigados por já não verem o carro de Maria de Fátima, pensando se ela terá decidido ir embora sem Sammy. Delfina sorri vingativa por eles lhe contarem que Sammy se separou de Maria de Fátima. Delfina mostra-lhes a notícia da morte de Manuel, ambos ficam confusos. Vivi e Moreira pensam que Delfina lhes está a mostrar uma notícia antiga sobre a morte de Manuel, mas Delfina explica que ele acabou mesmo de morrer agora no Mónaco com suspeitas de ter sido envenenado. Moreira, Vivi e Delfina conferenciam sobre o que terá acontecido para Manuel somente ter sido descoberto agora, e quem o terá assassinado. Vivi e Delfina olham chocadas para Moreira a dizer que Maria de Fátima acabou de chegar coincidentemente de uma viagem na europa. Delfina, Moreira e Vivi conjecturam que Maria de Fátima teria motivos para matar Manuel se ele a tivesse ameaçado por andar a tratar mal Flor avisado por Rufino (Vitor Norte). Moreira refere que Maria de Fátima lhe teria dito alguma coisa se tivesse ido ao Mónaco de viagem por ela sempre ter adorado aquele país. Moreira diz a Delfina e Vivi que aconteceu algo com Maria de Fátima que pode significar que ela também só sabia que Manuel estava vivo há poucos dias.

Flor interrompe a conversa ao ouvi-los falar de Manuel, estacando em choque por eles lhe contarem que Manuel acabou de morrer agora e não há muitos anos como todos pensavam. Flor continua atónita com a novidade de Manuel ter estado vivo todos aqueles anos e escondido em França. Moreira, Vivi e Delfina acrescentam a Flor que tudo indica que ele foi vítima de homicídio por envenenamento. Moreira conta haver mais um dado a acrescentar à morte de Manuel, contando que Maria de Fátima recebeu uma visita inesperada de um homem com o nome de Rambo. Todas o olham confusas. Moreira conta que Rambo tinha uma tatuagem do Primeiro Esquadrão, que são uma rede de criminosos que se formou de outra que tinha sido denunciada por Manuel. Flor refere que Maria de Fátima não teria nenhum interesse em matar Manuel, mas eles contam-lhe que Manuel fazia tenções de regressar para ajustar contas com ela. Delfina insiste com Flor ser com Rufino que ela pode encontrar todas as respostas acerca de todos aqueles anos de ausência de Manuel. Sónia confirma a Flor que Rufino estava mesmo a falar com Manuel quando ele morreu. Todos dizem a Flor que Rufino de certeza que manteve contacto com Manuel todos aqueles anos. Negam a Flor que Rosa Maria saiba daquilo, com Flor a dizer que aquilo vai certamente afectar a mãe. Todos dizem a Flor que aquilo provou que Manuel se importava com ela, mesmo que nunca tenha demonstrado a melhor forma para o fazer.

Recorde-se que Manuel esteve escondido durante todos estes anos: