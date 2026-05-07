Exclusivo «Terra Forte»: Maria de Fátima foge

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) mete-se no carro e arranca a alta velocidade perante o olhar atónito de Sammy (José Fidalgo), António (João Catarré), José (Paulo Calatré), Leumi (Cassiano Carneiro) e Rodrigo. Sammy diz a Rodrigo para tratar de pedir já ordem de captura para Maria de Fátima. Maria de Fátima chora enquanto conduz a grande velocidade. Faz uma chamada a pedir ajuda a alguém, dizendo preferir morrer a ir parar à prisão. Maria de Fátima entra no gabinete protegida por Rambo e mais dois capangas.

Sammy prepara-se para sair, alertado por António de terem avisado Delfina que um grupo de pessoas encapuçadas entrou na Açoreana, podendo ser uma delas Maria de Fátima.

Maria de Fátima diz que precisava mesmo de vir ali para ter dinheiro para poder fugir, abrindo o cofre. Maria de Fátima sorri satisfeita a olhar para a cold wallet que tirou do cofre, dizendo a Rambo que já podem sair dali.

Sammy diz a António para o segurança não impedir Maria de Fátima de sair da empresa e antes segui-la. António anui do outro lado ser isso mesmo que ele está a fazer. Flor e António estão no carro a seguir o rasto de Maria de Fátima, com Flor (Benedita Pereira) a dizer que ela parece ir em direção à costa. António diz que isso só pode significar que ela se prepara para fugir.

Maria de Fátima é deixada na praia por Rambo e os grandalhões com Rambo a apontar para o barco onde ela vai fugir. Rambo diz a Maria de Fátima que o patrão dele espera que ela o compense futuramente por aquele favor, Maria de Fátima assente tensa. Rambo diz a Maria de Fátima para aguardar ali que a venham buscar. Maria de Fátima aguarda tensa à beira-mar. Esboça ar aliviado ao ver um tender a aproximar-se.

Recorde-se que Rambo foi quem pressionou Maria de Fátima a matar Manuel: