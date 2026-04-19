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Exclusivo «Terra Forte»: No aniversário de Rosinha, Sammy oferece-lhe prenda inesperada e com significado

  • TVI Novelas
  • Há 55 min
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Em «Terra Forte», é o dia de festa de anos de Rosinha (Francisca Salgado), que recebe os amigos na mansão. Todos fazem um brinde, satisfeitos e divertidos.

Sammy (José Fidalgo) chega à festa, oferecendo a Rosinha um colar da família. Pede a Rosinha que comece a tratá-la como pai, Rosinha diz ir tentar. Armando (Ricardo Carriço) entrega a Vivi (Sofia Nicholson) o envelope com os documentos dela, dizendo esperar que ela o recompense. Vivi beija-o, deixando-o derretido. Flor entra, deixando todos assombrados com a sua beleza. Sammy olha-a emocionado, continuando sem conseguir deixar de pensar que ela é a mulher da sua vida. Susette nega a Delfina saber se Rufino também vem à festa, com Delfina a comentar que nunca mais ninguém o viu desde que Manuel morreu.

Sammy fala com António e Flor (Benedita Pereira), que lhe dizem ter a certeza de que Rosinha vai aceitá-lo como pai, mesmo nunca indo esquecer António (João Catarré) nessas funções. José junta-se à conversa a dizer que Sammy vai acabar por ser como irmão deles. Todos sorriem divertidos.

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Flor esboça ar comprometido por Rosa Maria a questionar se ela ainda sente alguma coisa por Sammy. Flor admite a Rosa Maria que Sammy nunca lhe será indiferente. Rosa Maria diz à filha ser pena ela não poder ficar com Sammy e António ao mesmo tempo, dizendo que são ambos muito bons homens.

Vivi fica surpresa ao ver Jennifer na festa, com Armando a dizer que a trouxe para ajudar. Vivi não tem pejo em abraçar com saudades Jennifer, deixando os presentes intrigados. Vivi ignora. Jennifer diz a Vivi que ela e Gui estão cheios de saudades delas, insistindo que ela devia aceitar que Armando a ama e dar-lhe uma oportunidade, esperando vê-la em breve a viver com eles. Vivi esboça ar pensativo. Vivi fica em fúria ao ver Rodrigo na festa, criticando-o a dizer-lhe que foi para estar ali afinal a divertir-se que não quis seguir com a sua queixa contra Marcus. Rodrigo despacha Vivi a dizer-lhe que amanhã trata de tudo da queixa dela contra Marcus, vincando hoje não ir ser possível. Vivi olha-o fula.

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Rosinha chama todos para tirarem uma fotografia de família, incluindo Sammy.

Recorde a primeira conversa de Sammy e Rosinha como pai e filha:

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