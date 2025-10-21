Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 23min
Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou - TVI
Em «Terra Forte», FLASHBACK INÉDITO 2006: Sammy (José Fidalgo) vem ter com Rosa Maria (Custódia Gallego), dizendo de antemão que continua a amar Flor (Benedita Pereira) mesmo tendo ela acabado tudo consigo. Estaca em choque por Rosa Maria lhe dizer que Flor desapareceu no cruzeiro, estando provavelmente morta. Sammy desaba a chorar incrédulo.

Sammy olha irritado para Maria de Fátima (Rita Pereira) a dizer querer estar no seu melhor para o jantar com Flor, dizendo-lhe que não devia pensar em competição com a irmã. Sammy pica Maria de Fátima a dizer que Flor continua bonita como sempre foi deixando-a furiosa. Sammy sai do quarto sem paciência para Maria de Fátima, que fica indignada.

FLASHBACK INÉDITO - VELÓRIO DE FLOR 2006: O velório pela morte de Flor está a decorrer em casa dos Terra Forte. Sammy chega a pedir angustiado a Maria de Fátima que lhe explique o que aconteceu no cruzeiro a Flor. Maria de Fátima diz achar que Flor se suicidou pela dor que sentia de ter sido enganada por todos, pensando que ele também estava com ela por interesse. Sammy enfrenta Manuel (António Capelo) a dizer que foi por culpa dele que Flor morreu, não indo descansar até que seja feita justiça por tudo o que ele fez de roubar a sua família e matar o seu irmão. Rosa Maria fica intrigada com aquelas acusações de Sammy.

