Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) estranha não ver Vivi (Sofia Nicholson) nem a mesa posta para o pequeno-almoço como é habitual. Babi, Kadu (Vicente Ramirez), Eva (Josefine Winkler) e Vini (Gustavo Alves) estão muito intrigados por Vivi ter saído quando é hábito tomarem o pequeno-almoço juntos em família ao Domingo. Todos continuam apreensivos por Vivi ter saído de carro e ter o telefone desligado, aventando se ela terá discutido com Marcus (Vitor Hugo). Olham surpresos para Kadu a dizer que também já se apercebeu como Marcus trata mal a mãe, mas refere terem problemas mais graves por não terem dinheiro para indemnizar as vítimas da Komibem.

Bingo aparece na cozinha, eliminando a hipótese de Vivi ter saído para o passear. Os jovens combinam separar-se para procurar Vivi, com Vini a ir à igreja, Babi ao Ninho e Eva ao supermercado. Kadu fica por casa à procura de pistas. Bingo ladra para ele.

Rosinha (Francisca Salgado), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) deparam-se com um acidente de carro, que caiu da ravina. A polícia já está no local.

Marcus chega a casa, ficando espantado por Kadu lhe dizer que ninguém sabe de Vivi. Kadu diz a Marcus que os irmãos saíram para procurar Vivi e ele ficou de plantão ali em casa. Marcus confirma preocupado que Vivi levou mesmo o seu carro. Bingo puxa Kadu para a cozinha como quem lhe quer mostrar algo.

Babi continua a dizer a Sónia e Glória (Maria João Pinho) ser muito estranho que Vivi tenha saído levando o carro a um Domingo quando é tradição de família tomarem um brunch juntos. Todas estacam geladas ao verem na televisão a notícia de um carro ter caído na ravina, não havendo sinal de sobreviventes. Glória tenta sossegar Babi a dizer não poder ser Vivi quem teve aquele acidente quando ela raramente anda de carro. Babi permanece muito apreensiva. Glória liga para Rodrigo a perguntar-lhe se sabe qual é a marca do carro que caiu da falésia.

Vini, Eva, Babi e Marcus encontram-se, todos eles negando saberem de Vivi. Marcus confirma que Vivi levou mesmo o seu carro. Marcus recebe chamada de Glória a dizer que foi o carro dele que caiu na ravina. Babi também conta aos irmãos do acidente que pode ter envolvido a mãe. Todos ficam em choque. Glória diz a Marcus que conseguiu confirmar que foi um carro igual ao dele que caiu da ravina, podendo ter sido Vivi quem o conduzia. Marcus confirma desolado aos filhos que o modelo do carro que capotou é igual ao dele. Todos esboçam ar arrasado e chocado.

Dudu, Dani e Rosinha percorrem a falésia à procura de pistas de quem estaria dentro do carro.

Glória vem ter com Marcus e os filhos, com todos a continuarem esperançosos que não tenha sido Vivi quem teve o acidente. Eva não consegue evitar criticar os irmãos por não darem o devido valor a Vivi.

Dudu encontra uma bolsa com documentos, com todos a ficarem chocados por confirmarem que era mesmo Vivi quem teve o acidente de carro. Dani e Dudu olham tensos para Rosinha a questioná-los se acham que Maria de Fátima (Rita Pereira) seria capaz de matar Vivi pelas ameaças que ela lhe fez.

Cobra (Ricardo Burgos), que estava a fazer jogging, chega ao local do acidente. Fica muito apreensivo por polícias lhe dizerem que tudo indica que era Vivi quem estava no carro que caiu da ravina. Glória chega com Marcus e os filhos. Cobra afasta-se dali rapidamente. Glória, Marcus e os filhos desabam a chorar por ser mais que certo que era Vivi quem estava dentro do carro.

Babi, Vini e Eva chegam a casa arrasados com a ideia mais que provável de ter sido Vivi quem morreu no acidente de carro. Vini segue a chorar para o interior, muito perturbado. Babi e Eva olham apreensivas para Kadu a perguntar o que se está a passar. Kadu diz às irmãs em crescente olhar de desespero já saber que houve um carro que caiu da ravina, perguntando se era Vivi quem estava nele. Ambas confirmam que tudo aponta que sim. Os três irmãos desabam a chorar. Eva e Babi dizem a Kadu que têm de continuar unidos como família para superar a perda de Vivi. Kadu diz inconformado que não vai acreditar na morte da mãe enquanto não aparecer o corpo dela.

Recorde-se que Vivi estava a passar pela pior fase na sua vida: