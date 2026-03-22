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Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Rosa Maria desconfia que Álvaro lhe anda a mentir

  • TVI Novelas
  • Há 20 min
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Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz a Álvaro (José Wallenstein) precisarem de falar sobre os filhos. Álvaro diz a Rosa Maria achar que Sammy ficará bem quando decidir separar-se de Maria de Fátima, visto já se ter percebido que ele não é feliz com ela, achando que a consegue convencer a dar a Sammy (José Fidalgo) o justo pelo divórcio.

Rosa Maria pergunta desconfiada a Álvaro se sabe alguma coisa comprometedora sobre Maria de Fátima (Rita Pereira). Álvaro disfarça a Rosa Maria que não sabe mesmo nada sobre Maria de Fátima. Rosa Maria sai porta fora sem acreditar nele.

De recordar que Álvaro tem grandes suspeitas:

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