Exclusivo «Terra Forte»: Rosa Maria desconfia que Álvaro lhe anda a mentir

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz a Álvaro (José Wallenstein) precisarem de falar sobre os filhos. Álvaro diz a Rosa Maria achar que Sammy ficará bem quando decidir separar-se de Maria de Fátima, visto já se ter percebido que ele não é feliz com ela, achando que a consegue convencer a dar a Sammy (José Fidalgo) o justo pelo divórcio.

Rosa Maria pergunta desconfiada a Álvaro se sabe alguma coisa comprometedora sobre Maria de Fátima (Rita Pereira). Álvaro disfarça a Rosa Maria que não sabe mesmo nada sobre Maria de Fátima. Rosa Maria sai porta fora sem acreditar nele.

De recordar que Álvaro tem grandes suspeitas: