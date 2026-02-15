Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha avança com o teste de paternidade

  • Há 3h e 23min
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha avança com o teste de paternidade - TVI
Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) lastima-se a Dudu de Flor (Benedita Pereira) continuar sem aceitar que eles fiquem juntos. Concorda com Dudu que o melhor a fazer é ela fazer o teste de paternidade com Sammy (José Fidalgo), podendo haver a pequena possibilidade de ela não ser filha dele. Beijam-se apaixonados a vincar que nada os irá separar.

Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha veem na net uma clínica para tratarem de apurar se ela é mesmo filha de Sammy. Rosinha comenta achar estranho que Maria de Fátima (Rita Pereira) não se tenha importado com aquela hipótese de eles namorarem se forem irmãos. Rosinha fica intrigada por Dudu dizer que Sammy tem sofrido muito por causa de Flor. Dudu conta a Rosinha de ter presenciado o desespero de Sammy por Flor quase ter morrido no acidente do jet-sky, demonstrando gostar mesmo dela a sério. Dudu diz a Rosinha achar que Sammy somente nunca se separou de Maria de Fátima por causa dele e de Dani.

Dudu diz a Rosinha que há a possibilidade de Flor também ter ficado afectada com o regresso de Sammy à sua vida, mesmo que não se tenha passado nada entre eles. Rosinha diz não querer que os seus pais se separem, mas Dudu salienta que é Sammy e não António quem pode ser pai dela. Rosinha esboça ar desnorteado com tudo aquilo.

