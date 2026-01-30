Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque), à porta de casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), inspira fundo a preparar-se para o que vai fazer. Magui (Matilde Serrasqueiro), a brincar com outras crianças, esbarra com Kadu (Vicente Ramirez). Olham-se sorridentes.
Carla pede a Rosinha (Francisca Salgado) para falarem a sós, mas acaba por mudar de ideias e diz que aquilo que vai dizer é mesmo para ser tornado público, revelando a Rosinha que ela é filha de Sammy (José Fidalgo). É o choque geral!
Recorde-se que Carla já tinha tentado avisar Rosinha: