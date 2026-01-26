Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António

Em «Terra Fprte», António (Joao Catarré) diz a José (Paulo Calatré) ter ficado mesmo muito magoado com Rosinha (Francisca Salgado) por ela ter minimizado tudo o que já fez por ela. José abraça-o penalizado.

António diz a José que acha mesmo muito bem que Rosinha vá viver com Sammy (José Fidalgo) para que para a próxima não o trate como tratou, não querendo saber que Maria de Fátima lhe vá fazer a vida negra. José esboça ar preocupado.

Relembre-se que António sempre foi contrar contar a verdade a Rosinha e Sammy: