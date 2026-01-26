Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:27
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Fprte», António (Joao Catarré) diz a José (Paulo Calatré) ter ficado mesmo muito magoado com Rosinha (Francisca Salgado) por ela ter minimizado tudo o que já fez por ela. José abraça-o penalizado.

António diz a José que acha mesmo muito bem que Rosinha vá viver com Sammy (José Fidalgo) para que para a próxima não o trate como tratou, não querendo saber que Maria de Fátima lhe vá fazer a vida negra. José esboça ar preocupado.

Relembre-se que António sempre foi contrar contar a verdade a Rosinha e Sammy:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi está apaixonada por Armando?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Terra Forte
Hoje

Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: A reação incrível de Armando ao saber quem é a verdadeira Vivi

Terra Forte
sáb, 24 jan

Terra Forte: Magoada com Flor, Rosa Maria expulsa a filha

Terra Forte
sex, 23 jan
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria desafia Álvaro e faz uma exigência

Terra Forte
9 nov 2025
3

Vem aí «Terra Forte»: Flor encontra força nos braços de António e toma decisão chocante

Terra Forte
qui, 22 jan
4

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

ter, 20 jan
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
Ontem

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Hoje

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Hoje

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Hoje

«Não tem sido um caminho fácil» : Carlos Areia revela os momentos mais difíceis da sua recuperação

Hoje

Finalmente, revelado o segredo de Matilde Reymão

Hoje

Ator famoso afasta-se dos palcos e o motivo é impressionante: «Aqui posso ser eu mesmo»

Festa é Festa
Hoje

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Hoje

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte», é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Hoje
Mais Fora do Ecrã