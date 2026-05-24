Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha vira-se contra Flor e quer ir viver com António

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 53min
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha vira-se contra Flor e quer ir viver com António - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) diz determinada ir mesmo mudar-se com António para casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), Dudu olha-a desolado. Magui discute com Rosinha a dizer também querer ir com eles, advogando ser mesmo filha de António (João Catarré), ao contrário dela. Flor (Benedita Pereira) apanha a conversa e olha tensa para as filhas. Rosinha vinca a Flor querer mesmo mudar-se com António, com Magui a protestar que nesse caso também quer ir com eles. Flor proíbe ambas as filhas de se mudarem para acabar com a discussão. Rosinha olha-a irritada. Flor diz a Rosinha não autorizar que ela se mude definitivamente para casa de António, podendo somente ir lá passar uns dias quando quiser. Magui protesta querer poder fazer o mesmo. Flor sopra o ar agastada.

António entra e Flor diz-lhe de imediato terem de falar. António olha surpreso para Flor a dizer-lhe que não lhe faria confusão ele continuar a viver na mansão, com António a dizer-lhe que também tem o direito a refazer a sua vida tal como ela fez com Sammy (José Fidalgo). Flor pergunta-lhe espantada se ele já está a pensar arranjar outra pessoa. António nega a Flor estar a pensar arranjar já outra pessoa, mas vinca ter direito a fazer isso por ela estar com Sammy, salientando que ela não lutou para ficar com ele quando decidiu aquilo por ela. Flor esboça ar inconformado. António esboça ar surpreso por Flor lhe dizer que as filhas se querem mudar com ele. António concorda com Flor não ser bom as filhas saírem de casa quando estão ali tão estabilizadas, indo falar com elas. Flor lastima-se a António não conseguir aceitar que ele já não faça parte da sua vida quando ainda o ama. António diz que ela fez a sua opção ao aceitar ficar com Sammy, não indo mais lutar para ficar com alguém que tem o coração dividido. Flor fica a chorar abalada.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

 

Rosinha continua a vincar querer sair de casa com António. Rosa Maria pede à neta para ser mais branda com Flor, que está muito afetada com tudo aquilo. António diz decidido a José estar pronto para se mudar. Rosa Maria entrega a chave da sua casa a António, saindo para falar com Flor. António diz a Rosinha que não faz sentido ela mudar-se consigo agora, argumentando que tem de focar-se nos estudos. Rosinha segue para dentro inconformada. António promete a Magui que dentro em breve ela também poderá ficar em sua casa com ele. José diz a Magui que vai fazer companhia a António naquela mudança, ficando atrapalhado por Carla ouvir e ficar a olhá-lo séria. José diz a Carla que somente quer fazer um pouco de companhia a António naquela fase, não estando com nenhuma intenção escondida de afastar-se dela. Carla permanece desconfiada. José sugere que ela vá com eles. Carla olha-o aflita. Carla recusa de pronto a José a ideia de sair da mansão para voltar a viver numa casa modesta, acabando por aceitar que vá só ele passar uns dias com António. José sorri satisfeito. Magui sai chateada com Leumi por António não a querer levar para casa. António diz a Carla que mesmo que um dia fique com Flor, não quereria continuar a viver naquela casa depois de tudo o que Flor e Sammy ali viveram. Carla promete a António fazer uma grande limpeza de energias para ele ficar ali se reatar com Flor, mas defende Flor a dizer que ela teve de seguir com a sua vida por ela pensar que ele tinha morrido. António suspira a dar-lhe razão. 

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se que Rosinha sempre teve um ligação especial com António:

Terra Forte

Terra Forte: Susette fica interessada em contratar Carmen

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Ao fim de tantos anos, Flor e Rosinha descobrem o segredo que António sempre escondeu

Terra Forte
Ontem

Terra Forte:  O último adeus (emocionante) entre António e Débora

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: A verdade arrepiante de como Marcus ficou cego

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: António vai viver com Flor e Sammy

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Débora e António ficam a tremer ao verem Alexandre e os capangas a entrar em casa

Terra Forte
sex, 22 mai
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional

Amor à Prova
Hoje
1

Nos anos 90 era assim, hoje está irreconhecível e mais sensual do que nunca

qui, 21 mai
2

Vem aí em «Terra Forte»: António vai viver com Flor e Sammy

Terra Forte
Ontem
3

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

seg, 18 mai
4

«Os pais deviam dizer isto aos filhos diariamente»: Com apenas 11 anos, Luisinha Guanilho dá uma lição a muitos pais

sex, 15 mai
5

Vem aí em «Terra Forte»: Pouco tempo depois de casar com Sammy, Flor deixa-o para voltar para António?

Terra Forte
sex, 22 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice vão assumir a relação

Amor à Prova
sex, 22 mai

Vem aí em «Terra Forte»: Cego, Marcus regressa a casa e é esbofeteado por Vivi e Glória

Terra Forte
sex, 22 mai

Nos anos 90 era assim, hoje está irreconhecível e mais sensual do que nunca

qui, 21 mai

Lembra-se de Sofia Aparicio assim? Ela mudou de visual e está irreconhecível

sex, 22 mai

Foi atriz em novelas históricas, hoje é uma grande jornalista

A Única Mulher
qui, 21 mai

Vem aí em «Amor à Prova»: David desconfia da verdadeira identidade de Vera e confronta-a

Amor à Prova
sex, 22 mai
FORA DO ECRÃ

Atriz icónica de Morangos com Açúcar surpreende com mudança de vida radical: «3 kg em 15 dias»

Hoje

Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional

Amor à Prova
Hoje

Helena Caldeira, Vera de «Amor à Prova», faz anúncio muito desejado e deixa fãs ao rubro

Amor à Prova
Ontem

Hilariante: Jessica Athayde faz a depilação a cera a Diogo Amaral e fica tudo gravado

Amor à Prova
sex, 22 mai

Lembra-se de Sofia Aparicio assim? Ela mudou de visual e está irreconhecível

sex, 22 mai

Nos anos 90 era assim, hoje está irreconhecível e mais sensual do que nunca

qui, 21 mai
Mais Fora do Ecrã