Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha vira-se contra Flor e quer ir viver com António

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) diz determinada ir mesmo mudar-se com António para casa de Rosa Maria (Custódia Gallego), Dudu olha-a desolado. Magui discute com Rosinha a dizer também querer ir com eles, advogando ser mesmo filha de António (João Catarré), ao contrário dela. Flor (Benedita Pereira) apanha a conversa e olha tensa para as filhas. Rosinha vinca a Flor querer mesmo mudar-se com António, com Magui a protestar que nesse caso também quer ir com eles. Flor proíbe ambas as filhas de se mudarem para acabar com a discussão. Rosinha olha-a irritada. Flor diz a Rosinha não autorizar que ela se mude definitivamente para casa de António, podendo somente ir lá passar uns dias quando quiser. Magui protesta querer poder fazer o mesmo. Flor sopra o ar agastada.
António entra e Flor diz-lhe de imediato terem de falar. António olha surpreso para Flor a dizer-lhe que não lhe faria confusão ele continuar a viver na mansão, com António a dizer-lhe que também tem o direito a refazer a sua vida tal como ela fez com Sammy (José Fidalgo). Flor pergunta-lhe espantada se ele já está a pensar arranjar outra pessoa. António nega a Flor estar a pensar arranjar já outra pessoa, mas vinca ter direito a fazer isso por ela estar com Sammy, salientando que ela não lutou para ficar com ele quando decidiu aquilo por ela. Flor esboça ar inconformado. António esboça ar surpreso por Flor lhe dizer que as filhas se querem mudar com ele. António concorda com Flor não ser bom as filhas saírem de casa quando estão ali tão estabilizadas, indo falar com elas. Flor lastima-se a António não conseguir aceitar que ele já não faça parte da sua vida quando ainda o ama. António diz que ela fez a sua opção ao aceitar ficar com Sammy, não indo mais lutar para ficar com alguém que tem o coração dividido. Flor fica a chorar abalada.
Rosinha continua a vincar querer sair de casa com António. Rosa Maria pede à neta para ser mais branda com Flor, que está muito afetada com tudo aquilo. António diz decidido a José estar pronto para se mudar. Rosa Maria entrega a chave da sua casa a António, saindo para falar com Flor. António diz a Rosinha que não faz sentido ela mudar-se consigo agora, argumentando que tem de focar-se nos estudos. Rosinha segue para dentro inconformada. António promete a Magui que dentro em breve ela também poderá ficar em sua casa com ele. José diz a Magui que vai fazer companhia a António naquela mudança, ficando atrapalhado por Carla ouvir e ficar a olhá-lo séria. José diz a Carla que somente quer fazer um pouco de companhia a António naquela fase, não estando com nenhuma intenção escondida de afastar-se dela. Carla permanece desconfiada. José sugere que ela vá com eles. Carla olha-o aflita. Carla recusa de pronto a José a ideia de sair da mansão para voltar a viver numa casa modesta, acabando por aceitar que vá só ele passar uns dias com António. José sorri satisfeito. Magui sai chateada com Leumi por António não a querer levar para casa. António diz a Carla que mesmo que um dia fique com Flor, não quereria continuar a viver naquela casa depois de tudo o que Flor e Sammy ali viveram. Carla promete a António fazer uma grande limpeza de energias para ele ficar ali se reatar com Flor, mas defende Flor a dizer que ela teve de seguir com a sua vida por ela pensar que ele tinha morrido. António suspira a dar-lhe razão.
