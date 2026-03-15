Exclusivo «Terra Forte»: Rufino ataca Caio quando ele menos espera

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) permanece convicta a acusar Caio (Bruno Cabrerizo) de se ter aliado a Rufino (Vitor Norte) para a tramar, avisando que ele vai pagar bem caro por aquela traição. Caio explode e diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) não querer continuar a trabalhar para ela, indo demitir-se. Maria de Fátima fica surpresa.
Caio sai resoluto a ignorar Maria de Fátima a chamá-lo. Maria de Fátima ordena a Marilene que diga aos seguranças para impedirem Caio de sair e o tragam de volta ao seu gabinete. Maria de Fátima olha furiosa para Marilene a dizer-lhe que Caio conseguiu sair antes que os seguranças o agarrassem. Maria de Fátima continua a criticar Marilene por ser tão incompetente e nunca conseguir fazer o que lhe pede, ficando a pensar nostálgica em Moreira, que cumpria sempre as suas ordens sem questionar. Maria de Fátima ordena a Marilene que descubra onde está Moreira por o querer de volta.
Maria de Fátima deixa muito tensa mensagem a Cobra a dizer terem um problema grande em mãos. Marilene pede ajuda a Delfina para conseguir contactar Moreira, achando que ele mudou de número de telefone. Ouve irritada Delfina a pedir-lhe dinheiro pela informação, acabando por aceder, abrindo um cofre cheio de notas. Delfina anui a Marilene conseguir arranjar-lhe o telefone de Moreira, mas querer dinheiro em troca de lhe facultar aquela informação. Maria de Fátima pensa furiosa como vai fazer face à chantagem de Rufino. Fica a pensar se deve ou não já ligar-lhe. Marilene chega com um envelope com dinheiro, dizendo a Delfina precisar mesmo de contactar Moreira. Delfina alerta Marilene que além do dinheiro que ela lhe está a dar pelo contacto do Moreira, querer saber também por que ela precisa tanto disso. Marilene acaba por confessar que Maria de Fátima o quer contratar de volta, deixando Delfina intrigada. Delfina ouve intrigada Marilene a contar que Maria de Fátima quer novamente contratar Moreira depois de Caio se ter demitido após lhe ter entregue uma carta endereçada por Rufino, não sabendo mais detalhes de nada. Rufino chega a perguntar por Glória.
Delfina aproveita de imediato para lhe perguntar o que anda a tramar contra Maria de Fátima. Rufino ouve incrédulo Delfina a contar-lhe que Marilene disse que ele tinha mandado entregar por Caio um envelope a Maria de Fátima, pedindo a Delfina que chame ali Marilene para esclarecer essa história. Rufino diz a Glória que conseguiu convencer Vivi a deixá-la ficar em casa dela. Marilene confirma a Rufino que Caio entregou mesmo um envelope a Maria de Fátima que tinha sido supostamente enviado por ele.
Rufino sai disparado, com Delfina a dizer a Marilene não antever nada de bom para Caio. Rufino já está na sua mota, verificando a localização de Caio. Liga para um amigo a dizer ter um serviço para tratarem como antigamente. Arranca na mota com ar determinado. Delfina diz a Sónia que Caio se pode ter metido em problemas sérios se usou o nome do Rufino para intimidar Maria de Fátima, dizendo que Rufino é mesmo alguém bastante perigoso, correndo rumores de ter sido ele quem matou o filho de Álvaro. Sónia fica chocada. Caio deixa mensagem a Cobra a dizer estar com medo que Maria de Fátima faça alguma coisa contra ele por ela não ter acreditado que tenha sido Rufino a enviar-lhe a carta a ameaçá-la. É surpreendido por Rufino dentro do carro, com Rufino a apontar-lhe uma arma à cabeça, ordenando-lhe que conduza para fora dali.
Rufino ordena a Caio para parar o carro para conversarem. Rufino tira um taser do casaco e dá uma descarga em Caio, que tomba desmaiado. Passa Caio para o banco de trás e afasta-se a conduzir o carro tranquilamente.