Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte está a chegar ao Ninho quando é abordado por Caio (Bruno Cabrerizo), que lhe diz que ele já devia estar à espera que Maria de Fátima quisesse falar com ele depois da entrevista que deu. Rufino assente ir até à Açoreana, mas diz preferir ir na sua mota e não com ele, esboçando ar um pouco apreensivo.

Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Cobra estar confiante que consegue calar a boca a Rufino sobre o seu passado oferecendo-lhe dinheiro, achando que só pode ser esse o único motivo que o fez falar sobre ela tantos anos depois.

Caio chega com Rufino à Açoreana. Marilene assente que Maria de Fátima está à espera deles. Maria de Fátima revê a entrevista de Rufino, furiosa por ela o ter apelidado de nova rica. Caio entra com Rufino. Maria de Fátima e Rufino olham-se de imediato em despique. Maria de Fátima confronta Rufino a perguntar-lhe por que decidiu começar a arranjar-lhe problemas agora depois de tantos anos em que se manteve em silêncio.

Rufino, a dizer provocador a Maria de Fátima saber que foi por mérito próprio que ela conseguiu chegar àquela posição por ter sido amante de Manuel (António Capelo), revela que decidiu agora ameaçá-la por saber do contrato que ela fez Flor (Benedita Pereira) assinar para ela ficar com tudo que é da família, exigindo que ela o destrua. Maria de Fátima olha-o atónita. Rufino nega a Maria de Fátima ter sido através de Flor que soube da existência desse contrato, referindo que estavam presentes no ato um advogado e um notário. Maria de Fátima diz a Rufino ter tido motivos fortes para fazer Flor prescindir da herança da família. Rufino olha-a expectante. Rufino continua a discutir com Maria de Fátima a dizer que não vai deixar que ela roube Flor, que por ser tão boa pessoa deixa que ela lhe faça tudo o que quer. Maria de Fátima irrita-se e mostra a Rufino o vídeo de Flor e Sammy, questionando-o se depois daquilo ainda vai dizer que Flor é assim tão inocente. Rufino admite a Maria de Fátima perceber agora que ela esteja tão zangada com Flor por ela se ter envolvido com Sammy, mas diz que nesse caso as coisas ficam quites entre elas, bastando agora ela rasgar o contrato que assinou com ela. Maria de Fátima recusa, com Rufino a avisar que nesse caso irá revelar o que sabe sobre ela. Maria de Fátima olha-o em fúria impotente.

Cobra (ricardo Burgos) liga para Caio a dizer que já tratou de retirar da cold wallet o que pretendia e ele já a pode devolver ao cofre de Maria de Fátima. Ouve-o espantado a contar que Maria de Fátima pode descobrir tudo por que está com Rufino no escritório e pode ter de aceder ao cofre para lhe pagar. Caio diz apreensivo a Cobra que Maria de Fátima pode descobrir que lhe roubaram a cold wallet do cofre por ela estar reunida com Rufino, e pode querer retirar de lá dinheiro para lhe pagar.

Rufino avisa Maria de Fátima que só se o matasse poderia impedir de contar o que sabe sobre ela, alertando-a estar prevenido para isso. Rufino discorre a Maria de Fátima todos os podres que sabe dela, desde ter sido amante de Manuel, até os filhos dela não serem de Sammy. Maria de Fátima passa-lhe o documento, muito contrariada, com Rufino a rasgá-lo de imediato. Maria de Fátima olha furiosa para Rufino a recordá-la do acordo que fez com Manuel de os filhos deles assumirem a gestão da Açoreana quando chegassem à maioridade, dizendo esperar que ela respeite isso se não quer mais problemas com ele. Rufino sai com ar triunfal, deixando Maria de Fátima em nervos. Rufino sai descontraído perante o ar apreensivo de Caio e Marilene, que estão a ouvir Maria de Fátima a partir tudo no gabinete. Caio entra no gabinete sem se fazer anunciar. Caio abraça Maria de Fátima, que chora nervosa por Rufino poder destruir tudo o que conseguiu alcançar. Caio conforta Maria de Fátima a dizer-lhe estar disposto a tudo por ela, inclusivamente despachar Rufino por ele a ter magoado. Maria de Fátima olha-o interessada. Caio repara que Maria de Fátima não deu pelo roubo da cold wallet no cofre.

Recorde-se que Rufino é o grande aliado de Manuel: